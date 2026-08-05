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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Titokban állhatott hadrendbe a közel-keleti ország új, félelmetes tengeralattjárója
Globál

Titokban állhatott hadrendbe a közel-keleti ország új, félelmetes tengeralattjárója

Portfolio
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A német Marine Forum értesülései szerint az izraeli haditengerészet június 22-én vehette át a ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) kieli hajógyárában az INS Drakon elnevezésű, Dolphin II osztályú tengeralattjárót. Az átadás nyilvános ünnepség és hivatalos bejelentés nélkül zajlott. Az egység július 23-án hagyta el a dokkot izraeli irányítás alatt, hogy a Kieli-öbölben további átvételi próbákon vegyen részt, mielőtt megkezdené az Izraelbe történő áttelepítését - tudósított az Army Recognition.

Az INS Drakon a Dolphin II osztály, más néven a Dolphin AIP osztály harmadik egysége, ám nem az INS Tanin és az INS Rahav egyszerű másolata. A módosított hajótest hossza megközelítőleg 73–74 méter, víz alatti vízkiszorítása pedig 2400 tonna. A megnövelt méretű tornyot speciális hasznos teher és fejlett megfigyelőeszközök elhelyezésére alakították ki. Az orr-részben hat 533 milliméteres és négy 650 milliméteres torpedóvető cső kapott helyet, a meghajtásról pedig üzemanyagcellás, levegőtől független hajtási rendszer (AIP) gondoskodik.

Elemzők szerint a meghosszabbított hajótest függőleges indítású rakétasilókat vagy különleges műveleti kapacitást rejthet,

ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg – ahogyan magát az átadást, a pontos belső konfigurációt és a fegyverzet összetételét sem.

Az INS Drakon hadrendbe állításával lezárult Izrael hat egységből álló Dolphin-beszerzési programja, amelyet 1990-ben indítottak el. A hajó egyúttal szerkezeti tesztplatformként is szolgál a 2030-as évekre tervezett Dakar osztályú tengeralattjáró-flotta számára.

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Címlapkép forrása: Ein Dahmer via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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