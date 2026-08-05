  • Megjelenítés
Több turista érkezett egy hétvége alatt az európai országba, mint ahányan lakják
Globál

Több turista érkezett egy hétvége alatt az európai országba, mint ahányan lakják

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek – közölte a montenegrói rendőrség.

A hatóságok adatai szerint július 31. és augusztus 2. között 632 766 utas és 146 147 gépjármű belépését regisztrálták a határátkelőhelyeken.

A 2023-as népszámlálás alapján Montenegrónak 623 633 lakosa van.

A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Sukobin-Muriqan és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a kotori kikötőben is.

A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél húsz kilométeres volt a torlódás.

Még több Globál

Minden borulhat: politikai vihar készülődik az iszlamista rezsimben, Amerika dörzsölheti a tenyerét

Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, újra lecsapott a Wildberriesre Ukrajna – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Nagyon úgy néz ki, megint merényletre készültek Trump ellen: aggasztó feljegyzéseket találtak a golfpályánál ólálkodó férfinál

A hivatalos tájékoztatás szerint tízórás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre.

Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: 5 centit nőtt a Duna vízszintje Paksnál, elkerülhetővé válhat a leállás
Az amerikai bejelentés után megindult a forint
Szintet lépett a katonai együttműködés: Oroszország már a célpontok bemérésében is segíti közel-keleti partnerét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility