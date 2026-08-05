Új fegyverrel készül az amerikai hadsereg a drónok ellen, de komoly kérdések merülnek fel

A szárazföldi hadsereg által közzétett piackutatási felhívás alapján az NGCM-nek kezdetben 6 kilométeres magasságban és 16 kilométernél nagyobb távolságban kell tudnia megsemmisíteni a célpontokat. A végső elvárás a 8 kilométeres magasság és a 25 kilométert meghaladó hatótávolság elérése. A rakétát radaros önirányító fejjel tervezik felszerelni, és az indítási parancs kiadása után legfeljebb öt másodpercen belül el kell hagynia az indítóállványt.

A program a már meglévő Coyote indítórendszerre épül, így az új rakétának minimális módosítással vagy akár átalakítás nélkül kompatibilisnek kell lennie ezzel az indítóberendezéssel.

Emellett illeszkednie kell a hadsereg meglévő légvédelmi infrastruktúrájához, többek között a Sentinel A3/A4, az LTAMDS és a TPQ-53 radarokhoz.

A célba vett drónkategóriák széles spektrumot fednek le. A 2-es csoportba a 10–25 kilogramm közötti felszállótömegű, 1000 méter alatti magasságban repülő eszközök tartoznak – mint például a Boeing ScanEagle –, míg a 3-as csoportba az akár 600 kilogrammos felszállótömegű, 5500 méter alatt manőverező drónok sorolhatók, köztük az RQ-21 Blackjack.

A hadsereg két változatban gondolkodik, egy különféle szenzorokkal ellátott, helyhez kötött verzióban, valamint egy járművekre szerelhető, menet közben is bevethető mobil változatban. A prototípus terepi tesztelését a 2027-es költségvetési év végére ütemezik, míg 2028 elejére 50 rakétának kell készen állnia a hadműveleti értékelésre.

A fegyver darabonkénti célára 5000 darabos megrendelés esetén 150 ezer dollár alatt maradna. Ez ugyan töredéke egy 4 millió dolláros Patriot rakéta árának, ám az elemzők rámutathatnak, hogy egy iráni Shahed-136-os drón előállítási költsége mindössze 35 ezer dollár körül alakul.

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