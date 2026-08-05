Ukrajna lényegében védtelenné vált Putyin legpusztítóbb fegyvereivel szemben - Zelenszkij Kijev szövetségeseire mutogat

Az ukrán vezető a katonai vezérkar tagjaival egyeztetett, a fő téma a kritikus infrastruktúrát védő rendszerek kiépítésének szükségessége volt.

Sajnos idén jelentősen csökkent a partnereinktől a ballisztikus rakéták elhárítására való rakéták utánpótlása. 2025-höz képest harmadára csökkent. Nemcsak a nyárról van szó, hanem 2026 teljes első feléről. A partnereinknek megvannak a rakétáik”

– mondta Zelenszkij.

Arra is kitért, hogy jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások a Patriot-rakéták beszerzéséről, illetve a gyártás Ukrajnába telepítéséről, de a „szükséges politikai döntések még hátra vannak.”

A kérdés azért akut, mert az éjjel Ukrajnát átfogó orosz ballisztikusrakéta-támadás érte, a légvédelem gyakorlatilag tehetetlen volt, mert elfogytak az ország Patriot-rakétái.

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