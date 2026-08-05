Utolérte a bosszú Putyin egyik fő fegyvergyárosát: autójával együtt repítették levegőbe

Vlagyimir Tkacsuk, az Uraldronzavod vezetője az intenzív osztályon fekszik, az orvosok az életéért küzdenek – jelentette a TASZSZ hírügynökség a mentőszolgálat forrásaira hivatkozva.
A támadás kedden történt, de a részletek csak egy nappal később kerültek nyilvánosságra az orosz médiában.
A rendőrségi és titkosszolgálati forrásairól ismert Mash hírportál beszámolója szerint
Tkacsuk Mercedesét a jármű alvázára erősített robbanószerkezet semmisítette meg.
A sofőr, aki egyes források szerint testőrként is szolgált, a helyszínen életét vesztette.
In Yekaterinburg, the car of Vladimir Tkachuk, CEO of Uraldronzavod, which produces “Upyr” drones for the Russian army, was blown up.Tkachuk is in intensive care in critical condition, and his driver was killed. pic.twitter.com/Vlnn7e2YIz https://t.co/Vlnn7e2YIz— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026
Tkacsuk vállalata az orosz fegyveres erők által a fronton széles körben alkalmazott Upyr típusú FPV-drónokat gyártja. A cégvezető emellett egy népszerű Telegram-csatornát is üzemeltetett Háborúmániás néven, amelyen keresztül adományokat gyűjtött a hadsereg számára. A drónmodellt korábban személyesen mutatta be Vlagyimir Putyin elnöknek és Dmitrij Medvegyevnek, a Biztonsági Tanács elnökhelyettesének is.
Egy héten belül ez volt a második merénylet orosz drónfejlesztők ellen. Július 30-án Andrej Cserezovot, a Bögöly nevű drónmodell fejlesztőjét lőtte meg egy ismeretlen elkövető. Moszkva korábban több hasonló célzott támadásért is Ukrajnát tette felelőssé; Kijev egyes akciók elkövetését elismerte, másokat tagadott. A mostani robbantással kapcsolatban egyelőre nem érkezett ukrán reakció.
A merénylet híre nem sokkal azután érkezett, hogy Putyin kinevezte az orosz fegyveres erők újonnan létrehozott, pilóta nélküli rendszerekért felelős haderőnemének parancsnokát Gyenyisz Ljamin személyében. Ukrajna már korábban külön haderőnemként hozta létre a drónerőket, melynek vezetője a 'Magyar' hívójelű Robert Brovdi.
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