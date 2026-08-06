Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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A jövő hadseregét építi az Egyesült Államok a sivatagban - De becsúszott pár váratlan hiba
Globál

A jövő hadseregét építi az Egyesült Államok a sivatagban - De becsúszott pár váratlan hiba

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Következő generációs, mesterséges intelligencián alapuló harctéri irányítási rendszert tesztel az Egyesült Államok hadserege – jelentette az Axios.
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A Next-Generation Command and Control (kb. Következő Generációs Parancsnoki és Irányítórendszer – NGCC) rendszer lényege a harctéri konnektivitás és átláthatóság fejlesztése, vagyis az, hogy egy adott alakulat parancsnoka azonnali, közvetlen, jól átlátható információkat szerezzen a harctérről és ezek alapján tudjon vezetői döntéseket hozni.

A rendszer számos új generációs technológiát használ, ilyen például a mesterséges intelligencia, a különféle elektronikus harcászati modulok és szenzorok hálózata.

Az Axios arról ír: az NGCC-vel egy nagyszabású tesztet is futtattak júliusban a kaliforniai sivatagban, Fort Irwin mellett, több ezer katona részvételével. 90 különféle technológiát teszteltek, kilenc napon át.

A próba alapvetően sikeres volt: a parancsnokok arról számoltak be, hogy pontosabb információkat kaptak arról, hol vannak az embereik a harctéren, hol vannak az ellenséges csapatok. Ez gyorsabb reakcióképességet, nagyobb rugalmasságot eredményezett a katonai döntéshozatalban.

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A próba nem zajlott teljesen tökéletesen: a katonák megszakításokat tapasztaltak a kommunikációs eszközök használatában, egyes rendszerek pedig túlhevültek a sivatagi tűző napon.

Az NGCC fejlesztése összesen 4 milliárd dollárból valósul meg, több mint 60 vállalat vesz részt a fejlesztésben, többek közt a Lockheed Martin és az Andruil Industries.

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Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

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