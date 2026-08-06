Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
A világ egyik legnépesebb országa is beszállt a versenybe: megvillantották a félelmetes saját fejlesztésű USV-t
Globál

A világ egyik legnépesebb országa is beszállt a versenybe: megvillantották a félelmetes saját fejlesztésű USV-t

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A mintegy 285 milliós lakosságú Indonézia megvillantotta a haditengerészete legújabb ékét, a támadó pilóta nélküli felszíni hajót (USV) – írja a Naval News.

Délkelet-Ázsiában is sorra bukkannak fel a USV-k, amik meghatározhatják a jövő tengeri hadviselését. Augusztus 5-én Indonézia is csatlakozott a szűk körhöz, amik megvillantotta a nagyközönség előtt is a saját USV-jét egy hadgyakorlaton. Jakarta semmiféle részletet nem adott meg a képességekről hivatalosan, ám a fényképek alapján több A szögletes, szürkére festett hajótest hátulján láthatóak azok a berendezések, melyek feltételezhetően a navigációhoz szükségesek. A megfigyelések alapján a tengeri drón belső égésű motorral közlekedik, a farnál látható kipufogónyílások árulkodnak erről.

A demonstráció során az USV egy, a part mentén felállított acéloszlopnak csapódott, de az ütközést követően sértetlen maradt.

Az indonéz haditengerészet vélhetően robbanóanyag nélkül zajlott a bevetés. Nem tudni, hogy pontosan melyik cég gyártotta le a drónt, de a cikkben a PT PAL Indonesia hajógyárat feltételezik. Erre a következtetésre abból jutottak, hogy néhány felfedezett rendszer azonos a korábban bemutatott, jelenleg is fejlesztés alatt álló Kapal Selam Otonom (KSOT) autonóm tengeralattjárón látottakkal, ami a megnevezett vállalathoz kapcsolódik.

Az USV-k azt követően kaptak nagy figyelmet, hogy Ukrajna ilyen fegyverek segítségével mér többször is súlyos csapásokat a túlerőben lévő orosz Fekete-tengeri Flottára. Moszkvának el kellett rendelnie a hadihajók átirányítását a fronttól távolabbi kikötőkbe, hogy ott biztonságban tudja azokat. Az olcsó, de hatékony eszközök világszerte felkeltették a fejlesztők figyelmét, ezért egyre több ország haditengerészete kezdte el alkalmazni ezeket. A világ egyik legnépesebb országának csatlakozása nem meglepetés, mivel Indonézia hatalmas területen terül el, és a védelmét könnyebben tudja kiterjeszteni ilyen kisméretű fegyverekkel.

Még több Globál

Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Megoldották a katonai drónok legnagyobb korlátját: különleges rendszert próbált ki a szigetország hadserege

Veszélyes orosz játék a levegőben: példátlanul megugrott a katonai riasztások száma a NATO keleti határán

Kapcsolódó cikkünk

Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára

A címlapkép illusztráció, azon a Kraken USV látható. Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Feltöri a kriptót az AI?

Az AI néhány óra alatt megtalálhat olyan szoftverhibákat, amelyek évekig rejtve maradtak a világ legjobb fejlesztői és biztonsági szakemberei előtt. A kriptovilágban ennek különösen nagy...

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fontos üzenetet küldött minden magyarnak Kapitány István
Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, súlyos forintokat éget el az ország esténként
Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility