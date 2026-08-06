A világ egyik legnépesebb országa is beszállt a versenybe: megvillantották a félelmetes saját fejlesztésű USV-t

Délkelet-Ázsiában is sorra bukkannak fel a USV-k, amik meghatározhatják a jövő tengeri hadviselését. Augusztus 5-én Indonézia is csatlakozott a szűk körhöz, amik megvillantotta a nagyközönség előtt is a saját USV-jét egy hadgyakorlaton. Jakarta semmiféle részletet nem adott meg a képességekről hivatalosan, ám a fényképek alapján több A szögletes, szürkére festett hajótest hátulján láthatóak azok a berendezések, melyek feltételezhetően a navigációhoz szükségesek. A megfigyelések alapján a tengeri drón belső égésű motorral közlekedik, a farnál látható kipufogónyílások árulkodnak erről.
A demonstráció során az USV egy, a part mentén felállított acéloszlopnak csapódott, de az ütközést követően sértetlen maradt.
Az indonéz haditengerészet vélhetően robbanóanyag nélkül zajlott a bevetés. Nem tudni, hogy pontosan melyik cég gyártotta le a drónt, de a cikkben a PT PAL Indonesia hajógyárat feltételezik. Erre a következtetésre abból jutottak, hogy néhány felfedezett rendszer azonos a korábban bemutatott, jelenleg is fejlesztés alatt álló Kapal Selam Otonom (KSOT) autonóm tengeralattjárón látottakkal, ami a megnevezett vállalathoz kapcsolódik.
Az USV-k azt követően kaptak nagy figyelmet, hogy Ukrajna ilyen fegyverek segítségével mér többször is súlyos csapásokat a túlerőben lévő orosz Fekete-tengeri Flottára. Moszkvának el kellett rendelnie a hadihajók átirányítását a fronttól távolabbi kikötőkbe, hogy ott biztonságban tudja azokat. Az olcsó, de hatékony eszközök világszerte felkeltették a fejlesztők figyelmét, ezért egyre több ország haditengerészete kezdte el alkalmazni ezeket. A világ egyik legnépesebb országának csatlakozása nem meglepetés, mivel Indonézia hatalmas területen terül el, és a védelmét könnyebben tudja kiterjeszteni ilyen kisméretű fegyverekkel.
A címlapkép illusztráció, azon a Kraken USV látható. Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
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