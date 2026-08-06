Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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Amerika hatalmas bajban: egyszerűen kifogytak a csúcsfegyverekből, ennek drámai következményei lehetnek
Globál

Amerika hatalmas bajban: egyszerűen kifogytak a csúcsfegyverekből, ennek drámai következményei lehetnek

Portfolio
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Az Egyesült Államok rakétaelhárító készletei napok alatt kifogynának egy Kínával vívott konfliktusban – állítja a Heritage Foundation új jelentése.

A Heritage Foundation becslése szerint az Egyesült Államok jelenleg a szükséges PAC-3 MSE, THAAD, SM-6 és SM-3 elfogórakétáknak a kevesebb mint tíz százalékával rendelkezik ahhoz, hogy elrettentse Kínát egy elhúzódó, nagy intenzitású fegyveres konfliktustól, vagy szükség esetén győztesen kerüljön ki belőle. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) már 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy egy tajvani konfliktus első hetében kimerülnének a kulcsfontosságú készletek, májusi jelentésükben pedig

többéves sebezhetőségi időszakot vetítettek előre, amíg a készletek elérik a hadműveleti tervezők által elvárt szintet.

A Trump-kormányzat igyekszik növelni a hadiipari termelést. Januárban a Fehér Ház megállapodást kötött a Lockheed Martin vállalattal a PAC-3 rakéták éves gyártásának kétezer darabra emeléséről, ami a korábbi volumennek a háromszorosa. A Pentagon emellett egy hétéves, hárommilliárd dolláros szerződést írt alá a Lockheed Martinnal és a Northrop Grummannal a PAC-3 szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek gyártásának felfuttatására, ami a THAAD elfogórakéták termelésének megnégyszereződését is elősegíti.

Ezek a célszámok azonban még az Irán elleni hadművelet, az Epic Fury művelet előtt születtek. Tom Karako, a CSIS Rakétavédelmi Projektjének vezetője rámutatott, hogy a konfliktus során milliárdos értékben, mintegy egy évtizednyi termelésnek megfelelő készletet lőttek el. A Heritage Foundation becslése szerint az Epic Fury művelet első négy napjában az amerikai és szövetséges erők mintegy 1738 föld-levegő rakétát használtak fel 565 iráni ballisztikus rakéta és 57 cirkálórakéta elhárítására.

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A jelentés nem számol azzal, hogy Kína olcsó drónokkal is megnehezíthetné az amerikai műveleteket a térségben. Az Egyesült Államok Indo-csendes-óceáni Parancsnokságának vezetője, Sam Paparo tengernagy egy áprilisi meghallgatáson szintén kifejezte aggodalmát a rakétahiány és az olcsó drónok elleni védelem elégtelensége miatt. Mint fogalmazott,

a jelenlegi gyártási ütemtervek nincsenek összhangban sem a hadműveleti felhasználással, sem a fenyegetések léptékével.

Az elfogórakéta-hiány Ukrajnát is súlyosan érinti, mivel a Patriot rendszerekhez tartozó rakéták fogyatkozó készletei rontják az ország védekezési képességét az orosz ballisztikus rakétákkal szemben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusban a Lockheed Martin képviselőivel tárgyalt a PAC-3 licencgyártásának lehetőségéről, ám egy ilyen megállapodás legkorábban 2030-ra eredményezne bevethető rakétákat.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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