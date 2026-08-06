Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Irán is kimondta: közel a megállapodás - De van egy kis bökkenő
Globál

Irán is kimondta: közel a megállapodás - De van egy kis bökkenő

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán és Omán a végső szakaszába jutott a Hormuzi-szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának - közölte az iráni külügyminisztérium csütörtökön.

Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak az szükséges, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba.

Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökségnek azt mondta, Irán és Omán megállapodott az új hajózási útvonal földrajzi koordinátáiról.

Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Irán: megtörtént az áttörés, egy dologról végre sikerült megállapodni

Mindenki erre vár: bármelyik pillanatban eldőlhet a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal sorsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült estére a forint
Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat
Bemondták az oroszok: eljött az idő – Szét kell bombázni Zatokát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility