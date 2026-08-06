Irán is kimondta: közel a megállapodás - De van egy kis bökkenő

Irán és Omán a végső szakaszába jutott a Hormuzi-szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának - közölte az iráni külügyminisztérium csütörtökön.

Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak az szükséges, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba.

Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökségnek azt mondta, Irán és Omán megállapodott az új hajózási útvonal földrajzi koordinátáiról.

Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban.

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