Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Összteljesítmény
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3. blokk
/ 500 MW
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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Globál

Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

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Második napja támadják ukrán drónok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szlavneft-Janosz komplexumot. A finomító több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Donbasz egyik utolsó, még ukrán kézen lévő városában, az erődként funkcionáló Kramatorszkban folytatódik a civilek evakuációja, ahogy a front egyre közelebb kúszik a település határához. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Második napja támadják ukrán drónok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szlavneft-Janosz komplexumot. A finomító több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Donbasz egyik utolsó, még ukrán kézen lévő városában, az erődként funkcionáló Kramatorszkban folytatódik a civilek evakuációja, ahogy a front egyre közelebb kúszik a település határához. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

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