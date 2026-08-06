Kifogyott a lőszerből Amerika – Trump állítólag teljesen kiborult

Több amerikai lap is megírta az elmúlt napokban, hogy az amerikai haderő lényegében kifogyott a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis ATACMS és PrSM nagy hatótávolságú precíziós rakétákból, illetve radikálisan megcsappant a Patriot és THAAD légvédelmi rakéták állománya, emiatt erősen kérdéses, hogy az Egyesült Államok tudná-e folytatni az Irán elleni csapásokat.
A Washington Post forrásai arról beszéltek a lapnak, hogy
Trump elnök Camp Davidben kérdőre vonta Pete Hegseth védelmi minisztert és helyettesét, Stephen Feinberget, amiért „nem avatták be teljes mértékben” az elnököt abba, hogy mennyire kiürültek valójában az amerikai rakétakészletek.
A lap úgy fogalmaz, hogy Trump és Hegseth „összecsaptak” Camp Davidben, annyit írnak le még több konkrétum nélkül, hogy Hegseth megvédte magát és helyettesét is.
Annyit hangsúlyoznak még, hogy Hegseth volt az egyik leghangosabb szószólója Trump belső körében Irán megtámadásának, mert úgy látta, hogy az USA könnyen és gyorsan győzni tud.
A Pentagon és a Fehér Ház letagadta a Postnak a beszélgetést, Karoline Leavitt szóvivő „100%-os álhírnek” nevezte a lap cikkét.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
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