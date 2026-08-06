Megérkeztek a felvételek: hatalmas lángokkal ég Oroszország egyik legfontosabb olajfinomítója

A helyi lakosok által közzétett felvételeken hatalmas tűz és sűrű füstoszlop látható a finomító felett. A független orosz Astra Telegram-csatorna geolokációs elemzéssel megerősítette, hogy valóban a Szlavnyeft-Janosz finomító ég. A jaroszlavli területi kormányzó, Mihail Jevrajev bejelentette, hogy ukrán drónok támadják a régiót, és forgalomkorlátozást rendeltek el a Moszkva felé vezető úton, éppen ott, ahol a finomító is található, de a létesítményt érintő találatokról és a következményekről nem tett említést. A helyiek szerint több lakóházban is tűz keletkezett.

A jaroszlavli üzem a központi orosz régió legnagyobb, egyben az ország öt legnagyobb olajfinomítójának egyike.

Évente mintegy 15 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, termékpalettáján pedig benzin, gázolaj, repülőgép-üzemanyag, cseppfolyósított gáz és fűtőolaj egyaránt szerepel.

A jaroszlavli finomítót korábban is többször érte találat, egyedül 2026 májusában négy különálló támadást regisztráltak. Az orosz olajipari infrastruktúra elleni ukrán "mélységi szankciós" kampány számos finomítót kényszerített a termelés visszafogására vagy leállásra, tovább súlyosbítva az oroszországi üzemanyag-ellátási válságot.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio