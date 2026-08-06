Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

  • Megjelenítés
Megérkeztek a felvételek: hatalmas lángokkal ég Oroszország egyik legfontosabb olajfinomítója
Globál

Megérkeztek a felvételek: hatalmas lángokkal ég Oroszország egyik legfontosabb olajfinomítója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrán drónok augusztus 6-ára virradó éjjel ismét csapást mértek az oroszországi Jaroszlavlban található Szlavnyeft-Janosz olajfinomítóra, amely több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A létesítményt már az előző éjszaka is támadás érte - számolt be a Kyiv Independent.

A helyi lakosok által közzétett felvételeken hatalmas tűz és sűrű füstoszlop látható a finomító felett. A független orosz Astra Telegram-csatorna geolokációs elemzéssel megerősítette, hogy valóban a Szlavnyeft-Janosz finomító ég. A jaroszlavli területi kormányzó, Mihail Jevrajev bejelentette, hogy ukrán drónok támadják a régiót, és forgalomkorlátozást rendeltek el a Moszkva felé vezető úton, éppen ott, ahol a finomító is található, de a létesítményt érintő találatokról és a következményekről nem tett említést. A helyiek szerint több lakóházban is tűz keletkezett.

A jaroszlavli üzem a központi orosz régió legnagyobb, egyben az ország öt legnagyobb olajfinomítójának egyike.

Évente mintegy 15 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, termékpalettáján pedig benzin, gázolaj, repülőgép-üzemanyag, cseppfolyósított gáz és fűtőolaj egyaránt szerepel.

A jaroszlavli finomítót korábban is többször érte találat, egyedül 2026 májusában négy különálló támadást regisztráltak. Az orosz olajipari infrastruktúra elleni ukrán "mélységi szankciós" kampány számos finomítót kényszerített a termelés visszafogására vagy leállásra, tovább súlyosbítva az oroszországi üzemanyag-ellátási válságot.

Kapcsolódó cikkünk

Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gyengült estére a forint
Erősen indult a nap az amerikai tőzsdéken, de lefordult a Nasdaq - Ezek mozgatták szerdán a piacokat
Bemondták az oroszok: eljött az idő – Szét kell bombázni Zatokát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility