Megoldották a katonai drónok legnagyobb korlátját: különleges rendszert próbált ki a szigetország hadserege

A 2026. augusztus 5-én közzétett tájékoztatás szerint a hadgyakorlat mintegy 320 kilométeres területet fedett le a Lizard-félsziget, Somerset és a Salisbury-síkság között. A műveletet a yeoviltoni támaszpontú Haditengerészeti Repülő Csapásmérő Műveleti Előnycsoport (Maritime Aviation Strike Operational Advantage Group) irányította.

A koncepció lényege, hogy a speciálisan átalakított Wildcat helikopter légi relécsomópontként működik az előretolt drónok, a földi kezelők és a hajófedélzeti parancsnokság között.

A helikopter így már nem csupán a saját szenzorjaival kutat célpontok után, hanem a pilóta nélküli eszközök által gyűjtött videóanyagot és adatokat is továbbítja a yeoviltoni irányítóközpontba.

Ez a rendszer a kisméretű taktikai drónok egyik legfőbb korlátját hivatott áthidalni. Ezen eszközök kis tömege ugyan megkönnyíti a hajókról vagy szárazföldről történő indítást, ám korlátozza a kommunikációs rendszereik teljesítményét, és ezzel együtt a közvetlen irányítás hatótávolságát is. A Wildcat nagy magasságba emelésével a haditengerészet kiküszöböli a rádió-horizont és a domborzati akadályok okozta jelárnyékolást. Így egyetlen helikopter képes egyszerre több videócsatorna adatát fogadni és továbbítani, miközben a kezelők a földi állomások szokásos hatósugarán túlra is kiterjeszthetik a drónok feletti ellenőrzést.

A gyakorlat során a résztvevők valós idejű videócsatornákat követtek, titkosított üzeneteket váltottak, és a hálózaton keresztül közvetlenül irányították a drónokat – mindezt a Wildcat által biztosított adatátviteli relékapcsolaton keresztül.

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