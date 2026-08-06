Olyan csatahajókat építtet Trump, amilyeneket még nem látott a világ: csillagászati összegekbe kerülhet az új flotta

Donald Trump amerikai elnök 2025 végén jelentette be az „Aranyflotta” megépítését, amit – a csak szerényen saját magáról elnevezett – nukleáris hajóosztállyal töltene fel. A katonai szakértők jelentős része szerint már idejétmúlt szemléletet követő csathajók hatalmas összegeket emészthetnek fel a költségvetésből:

a Trump-osztály – BBG(X) – első példányát 23,4 milliárd dollárra becsülik, a teljes flotta elkészülését pedig 275 milliárd dollárra.

Az elnök azzal a felütéssel jelentette be ezeket a hadihajókat, hogy ezek lesznek a „valaha volt legerősebben felfegyverzett felszíni hajók”. A mintegy 35 ezer tonnás vízkiszorítású járművekre szinte minden létező rakétarendszert feltennének, a légvédelmitől kezdve a hajóelhárító eszközökön át egészen a nukleáris töltet hordozására alkalmas eszközökig. Természetesen a modern fegyverzet sem maradhat el, lesz rajta sínágyú és lézerek is.

Több mint három és félszer akkora lenne, mint a haditengerészet Arleigh Burke osztályú irányított rakétarombolója, és több mint kétszer akkora, mint a Zumwalt osztályú irányított rakétaromboló

– áll a jelentésben.

A program hosszú távra tervez, 2028 és 2056 között összesen 15 Trump-osztályú csatahajó átadását tervezik, egyenként mintegy 18 milliárd dolláros költséggel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a fejlesztési nehézségek miatt az első példány mindig drágább, ezért van különbség,de már itt is mintegy nagyjából 6 milliárd dolláros emelkedést tapasztalni az első bejelentés óta. Ez viszont még mindig iszonyatosan magas kiadásokat jelent, eddig a világ legdrágább hadihajója kétes dicsőséget jelentő címmel a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó büszkélkedett, 13,3 milliárd dolláros árral.

Az elképzelés hatalmas kihívások elé állítja az egyébként is nehézségekkel küszködő amerikai hajógyártásra szakosodott hadiipart.

A haditengerészet ragaszkodik a repülőgép-hordozók folyamatos fejlesztéséhez, valamint évente két DDG-51 rombolót kellene átadniuk. Csúszás nélkül ebbe aligha illeszthetőek bele az „Aranyflotta” járművei. Az Egyesült Államokban már régóta többen is rendszeresen felszólalnak, hogy rendkívül sürgető lenne a fejlesztés a gyártói oldalon is, mivel Kína jelentősen több lehetőséggel bír.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images