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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
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Forrás: OVF, HAEA

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Veszélyes orosz játék a levegőben: példátlanul megugrott a katonai riasztások száma a NATO keleti határán
Globál

Veszélyes orosz játék a levegőben: példátlanul megugrott a katonai riasztások száma a NATO keleti határán

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A NATO keleti szárnyán júliusban több mint két és félszeresére nőtt a vadászgépek riasztásainak száma az előző év azonos időszakához képest – derül ki a szövetség kelet- és közép-európai egyesített erőinek augusztus 5-i jelentéséből. A növekedés hátterében az orosz katonai repülőgépek egyre gyakoribb, repülési terv és transzponder nélküli megjelenése áll a NATO-tagállamok légterének közelében - közölte a Kyiv Independent.

A szövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a 2025-ös és 2026-os júliusi adatokat összevetve szembetűnő a különbség, ugyanis

a NATO keleti szárnya mentén végrehajtott riasztások száma több mint 250 százalékkal emelkedett.

A legfrissebb jelentés egy héttel azután jelent meg, hogy a lengyel légierő július 31-én vadászgépeket riasztott egy orosz Il–20-as felderítő repülőgép elfogására, amely repülési terv nélkül haladt a Balti-tenger felett. A hatóságok közlése szerint légtérsértés nem történt. A szovjet korszakból származó Iljusin Il–20-as elektronikus felderítő feladatokat lát el, így radarral és jelfelderítő rendszerekkel gyűjt információkat a katonai infrastruktúráról és a kommunikációs hálózatokról.

Lengyelország "provokációnak" és a légvédelem tesztelésére irányuló agresszív lépésnek minősítette ezeket az incidenseket. A Balti-tenger mentén több NATO-tagállam is hasonló esetekről számolt be az idei nyáron.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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