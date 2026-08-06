Veszélyes orosz játék a levegőben: példátlanul megugrott a katonai riasztások száma a NATO keleti határán

A szövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a 2025-ös és 2026-os júliusi adatokat összevetve szembetűnő a különbség, ugyanis

a NATO keleti szárnya mentén végrehajtott riasztások száma több mint 250 százalékkal emelkedett.

A legfrissebb jelentés egy héttel azután jelent meg, hogy a lengyel légierő július 31-én vadászgépeket riasztott egy orosz Il–20-as felderítő repülőgép elfogására, amely repülési terv nélkül haladt a Balti-tenger felett. A hatóságok közlése szerint légtérsértés nem történt. A szovjet korszakból származó Iljusin Il–20-as elektronikus felderítő feladatokat lát el, így radarral és jelfelderítő rendszerekkel gyűjt információkat a katonai infrastruktúráról és a kommunikációs hálózatokról.

Lengyelország "provokációnak" és a légvédelem tesztelésére irányuló agresszív lépésnek minősítette ezeket az incidenseket. A Balti-tenger mentén több NATO-tagállam is hasonló esetekről számolt be az idei nyáron.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images