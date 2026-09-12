Felcsaptak a lángok az orosz hadigépezet kritikus gyárában, már félmillió orosz vesztette életét a fronton – Háborús híreink szombaton

Holdblog Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány? A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn

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