Felcsaptak a lángok az orosz hadigépezet kritikus gyárában, már félmillió orosz vesztette életét a fronton – Háborús híreink szombaton

Megszólalt az orosz vezetés: egy feltételhez kötik Putyin és Zelenszkij találkozóját
"Lehetetlennek" nevezte az orosz elnök sajtótitkára Újdelhiben szombaton, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi, Miamiban rendezendő csúcstalálkozóján.
Krátert hagyott maga után a becsapódás: drón miatt kellett riasztani a lakosságot Magyarország szomszédságában
Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek - közölte a román védelmi minisztérium.
Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz dróntámadásoknak
Legkevesebb négy halálos áldozatuk van az orosz erők Ukrajna ellen éjszaka indított támadásainak - közölték a helyi hatóságok szombaton.
(MTI)
Itt a váratlan fordulat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha ügyében: új szövetséges lépett fel
Franciaország csatlakozott Szlovákia követeléséhez, hogy az orosz-üzbég oligarchát, Aliser Uszmanovot töröljék az EU szankciós listájáról, ami komoly felháborodást váltott ki a többi tagállamban. A lépés különösen kényes, mivel a szankciók megújításának határideje szeptember 15-én jár le, és az ehhez szükséges egyhangú döntést egyetlen tagállam is megvétózhatja. Uszmanov neve magyar szempontból sem ismeretlen: a magyar kormány korábban szintén szorgalmazta az oligarcha szankciós listáról való törlését, akit a Dunaferr lehetséges megmentőjeként is emlegettek.
Moszkva és Peking összezárt Phenjan mögött – elbukott az amerikai terv
Kína és Oroszország megakadályozta, hogy az ENSZ szankciós listájára hét, Észak-Koreához köthető hajót felvegyenek, amelyek Washington szerint a világszervezet tilalmát megsértve észak-koreai szenet és vasércet szállítottak Kínába.
Új energiaválság söpör végig a világon - lépéskényszerbe kerültek a jegybankok
Az energiapiacokon az iráni háború elhúzódásával fokozódik a feszültség: a drágulást már nemcsak a nyersolaj határidős jegyzéseinek emelkedése jelzi, a dízel, a benzin és a földgáz ára ugyanis még ennél is gyorsabban emelkedik. A finomítói kapacitáshiány és az ellátási útvonalak beszűkülése már a jegybanki döntéshozókat is cselekvésre kényszeríti, írta meg a Bloomberg.
Hatalmas orosz gyárat ért támadás
Az ukrán hadsereg szombaton katonai csapást mért a Szamarai területen található Toljattikaucsuk gyárra, amely Oroszország egyik legnagyobb szintetikusgumi-gyártó üzeme.
Orosz drónok csaptak le az ukrán teherhajókra
Az orosz védelmi minisztérium szombaton bejelentette, hogy éjszakai csapásokat mért két teherhajóra a fekete-tengeri Csornomorszk kikötőjében, valamint több ukrán nehézipari létesítményt is célba vett.
Felcsaptak a lángok egy lőszerraktárban Careva Livadán
Robbanás és tűz pusztított egy közép-bulgáriai lőszerraktárban Careva Livada település közelében – ez már a második hasonló eset az országban az elmúlt hetekben. A raktárbázist az EMCO fegyvergyártó cég üzemelteti, amelynek egy másik telephelyén a múlt hónapban szintén robbanás történt. Az EMCO-t Emilijan Gebrev bolgár fegyverkereskedő irányítja, akit korábban orosz ügynökök vettek célba.
Ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea
Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a Japán-tenger irányába Vonszan térségéből, mindössze egy nappal a dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után.
Moszkva megtalálta az ukránok gyenge pontját, fegyveres akció készült a NATO határán – Háborús híreink pénteken
Oroszország nem hajlandó tűzszünetet kötni az energetikai infrastruktúrát érő csapások kapcsán, sőt a szektort Ukrajna Achilles-sarkának nevezte – derült ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő nyilatkozatából, amit az RBK Ukraine szemlézett. Lengyelország az éjszaka folyamán elhárított egy fenyegetést az egyik ukrajnai határátkelőnél – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. A kormányfő szerint Moszkva a kereskedelmi útvonalak elleni támadásokkal igyekszik gazdaságilag gyengíteni Kijevet, így a lengyel határátkelők is célponttá válhatnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
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