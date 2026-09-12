Krátert hagyott maga után a becsapódás: drón miatt kellett riasztani a lakosságot Magyarország szomszédságában

Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek - közölte a román védelmi minisztérium.

A szaktárca közleménye szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter keletkezett.

Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart

- közölték.

A román hatóságok helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében is láttak egy drónt.

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