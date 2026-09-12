Lezárják a Margit-szigetet: második világháborús bombák miatt menekítik az embereket

Riasztani kellett a honvédség tűzszerészeit, miután második világháborús robbanószert találtak a Margit-szigeten.

Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök

a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

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