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Megszólalt az orosz vezetés: egy feltételhez kötik Putyin és Zelenszkij találkozóját
Globál

Megszólalt az orosz vezetés: egy feltételhez kötik Putyin és Zelenszkij találkozóját

MTI
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"Lehetetlennek" nevezte az orosz elnök sajtótitkára Újdelhiben szombaton, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi, Miamiban rendezendő csúcstalálkozóján.

Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette:

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák.

Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak adott, szombaton közzétett interjúban azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miamiban rendezendő decemberi G20-csúcstalálkozón. "Találkoznunk kell, beszélnünk kell, döntéseket kell hoznunk" - jelentette ki Zelenszkij.

A Kreml azt is közölte, hogy még nem hoztak döntést arról, Putyin elutazik-e Miamiba.

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A BRICS-országok Újdelhiben tartott csúcstalálkozóján Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de ezzel egy időben nem állítaná le a katonai műveleteket.

"Ha (Zelenszkij) tárgyalni szeretne, akkor el kell jönnie (Moszkvába) - mondta, hozzátéve, hogy a meghívás orosz részről már önmagában hatalmas gesztusnak tekinthető.

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