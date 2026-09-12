Robotkutyákkal és önműködő harci eszközökkel indult hatalmas hadgyakorlat déli szomszédunkban

Robotkutyákat, drónelfogó eszközöket és új rakéta-sorozatvetőket is bemutat a szerb hadsereg a Pobednik 2026 (Győztes 2026) fedőnevű nagyszabású hadgyakorlat vasárnapi zárónapján a délnyugat-szerbiai Pester-fennsíkon - közölte szombaton a szerbiai közszolgálati televízió (RTS).

A hadgyakorlaton a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtanak végre valós harci helyzetet szimuláló támadó műveletet. A gyakorlat aktív szakaszában több mint 2000 katona és több mint 500 haditechnikai eszköz vesz részt.

Stevan Zigic ezredes, a szerb vezérkar fejlesztési és felszerelési igazgatóságának tisztje a Szerb Rádió és Televíziónak (RTS) elmondta: a vasárnapi bemutatón több mint 200 nagy haditechnikai rendszert vonultatnak fel. Ezek között lesznek a Vampir és Puls elnevezésű új rakéta-sorozatvetők, modernizált fegyverek, optoelektronikai eszközök, Milos típusú szárazföldi robotizált harci platformok, valamint különböző pilóta nélküli légi járművek.

A szerb hadsereg első alkalommal mutat be a gyakorlaton olyan elfogó drónokat is, amelyeket más pilóta nélküli légi eszközök semlegesítésére fejlesztettek ki.

A hadgyakorlaton robotkutyákat is bevetnek.

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