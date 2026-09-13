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A szeptember 11-ei szörnyűségekről beszélt XIV. Leó pápa
Globál

A szeptember 11-ei szörnyűségekről beszélt XIV. Leó pápa

MTI
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Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások huszonötödik évfordulójáról emlékezett meg XIV. Leó pápa vasárnapi beszédében.

Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik "még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák".

Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.

Olyan pillanatban, amikor konfliktusok és erőszak sújtja számos fivérünket és nővérünket, mindenkit arra szólítok fel, imádkozzon, hogy az Úr békét adjon a világnak

- jelentette ki XIV. Leó.

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A pápa vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli Úrangyala-imádság (Angelus) után.

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Címlapkép forrása: Marialaura Antonelli - AGF via Vatican Pool/Getty Images

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