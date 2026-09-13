Egyre jobban elhúz az AfD Németországban

Nemrég számoltunk be arról, hogy az AfD nagy előnnyel vezet a CDU/CSU előtt németországan, ez az előny pedig az INSA közvélemény-kutató intézet szeptember 7. és 11. között, 1203 ember megkérdezésével készült felmérése alapján tovább nőtt. Az AfD támogatottsága egy hét alatt egy százalékponttal 29 százalékra emelkedett, miközben a CDU/CSU változatlanul 20 százalékon áll.

Az AfD előnye ezzel kilenc százalékpontra nőtt az uniópártokkal szemben.

A felmérés egy héttel a szász-anhalti választás után készült, ahol a CDU gyenge eredményt ért el, az AfD pedig jelentősen megerősödött. Az országos adatok alapján egyelőre nem látszik fordulat a két párt versenyében, az AfD tovább tudta növelni előnyét.

A harmadik helyen is változás történt. A Zöldek egy százalékpontot javítva 14 százalékra erősödtek, ezzel megelőzték a változatlanul 13 százalékon álló SPD-t. A Baloldal támogatottsága 10 százalék, ami szintén nem változott az előző héthez képest.

A parlamenti küszöb környékén két párt helyzete is nehéz. Az FDP továbbra is 4 százalékon áll, a BSW pedig egy százalékpontot veszített és 3 százalékra esett. A jelenlegi eredmények alapján egyik párt sem jutna be a Bundestagba. Az egyéb pártokra a választók 7 százaléka szavazna.

A küszöb alatt maradó pártok magas támogatottsága a parlamenti többséghez szükséges szavazatarányt is lefelé húzná. Hermann Binkert, az INSA vezetője szerint a voksok 14 százaléka olyan pártokhoz kerülne, amelyek nem jutnának be a Bundestagba, ezért a parlamenti többség megszerzéséhez valamivel több mint 43 százaléknyi szavazat is elegendő lehet.

A jelenlegi számok alapján a CDU/CSU, a Zöldek és az SPD együtt 47 százalékot érne el. Az INSA vezetője szerint ezért ez a hárompárti felállás lenne a legkézenfekvőbb koalíciós lehetőség az AfD részvétele nélkül. A Zöldek, az SPD és a Baloldal együtt 37 százalékon állna, míg a CDU/CSU és az SPD összesített támogatottsága mindössze 33 százalék lenne.

Matematikailag az AfD és a CDU/CSU 49 százalékos együttes eredménye is elegendő lehetne a többséghez. Ennek politikai realitását ugyanakkor kizárja a CDU/CSU AfD-vel szembeni elhatárolódása.

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