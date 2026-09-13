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Hajszálon múlt a katasztrófa Ukrajnában: Boris Jonhson is közel volt a becsapódáshoz
Globál

Hajszálon múlt a katasztrófa Ukrajnában: Boris Jonhson is közel volt a becsapódáshoz

Portfolio
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Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán-lengyel határ közelében, alig azután, hogy Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több magas rangú európai biztonsági tisztségviselő is ugyanazon a vasútvonalon utazott. A támadásban senki sem sérült meg - jelentette a BBC.

A csapás a határ menti Jahodin állomáson érte a szerelvény mozdonyát. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint az összes utast még a becsapódás előtt kimenekítették, miután a légvédelem tizenöt perccel korábban észlelte a közeledő sugárhajtású drónt. Oroszország közlése szerint vasúti infrastruktúrát ért találat Nyugat-Ukrajnában.

Az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznyicja megerősítette, hogy a Johnsont és kíséretét szállító szerelvény korábban valóban a jahodini állomáson tartózkodott, ám a folyamatos orosz légitámadások jelentette kockázat miatt módosították a menetrendet, így a vonat a tervezettnél korábban továbbindult. A vasúttársaság megjegyezte,

könnyen elképzelhető, hogy a drón célpontja a diplomáciai delegáció szerelvénye volt.

A cég azt is közölte, hogy David Petraeus, a CIA korábbi igazgatója egy másik vonaton tartózkodott a jahodini állomáson a támadás idején.

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A lengyel hatóságok megerősítették, hogy az orosz drón mindössze két kilométerre a lengyel határtól csapódott be. Carl Bildt korábbi svéd miniszterelnök, aki szintén részt vett a kijevi konferencián, a BBC-nek elmondta, hogy az ő vonatán is felszólították az utasokat a kimenekítésre való felkészülésre, majd néhány perc elteltével mégis engedélyezték a szerelvény továbbhaladását.

Johnson felvetette a kérdést, hogy mikor kapja meg végre Ukrajna a szükséges légvédelmi támogatást. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter a barbár csapást úgy értékelte, hogy Putyin terrorja már közvetlenül az Európai Unió és a NATO ajtaján kopogtat, egyúttal újabb szankciók kiszabását sürgette Moszkvával szemben.

Oroszország az elmúlt hónapokban számos halálos csapást mért az ukrán vasúthálózatra, beleértve a vonatokat, a vasúti létesítményeket és a közlekedési infrastruktúra egyéb elemeit. A hónap elején hat vasutas vesztette életét egy kijevi telephely elleni támadásban, a héten pedig egy jegyvizsgáló halt meg egy dél-ukrajnai személyvonatot ért dróntámadásban. A sorozatos orosz támadások súlyos károkat okoztak Ukrajna kiterjedt vasúthálózatában, amely a 2022-es teljes körű invázió óta leállított légi közlekedés miatt milliók elsődleges közlekedési eszközévé vált.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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