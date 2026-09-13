Hatalmas támadás érte Ukrajnát, több mint 450 drónt indítottak az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Ukrajna energetikai rendszere folyamatos támadások alatt áll, az ország azonban lényegesen jobban felkészült az újabb orosz csapásokra, mint az előző télen, erről beszélt Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a szombati kijevi YES éves találkozón az Interfax-Ukrajna beszámolója szerint.

Koreckij elismerte, hogy az energetikai infrastruktúra teljes körű védelmét nem lehet biztosítani. A kormány ugyanakkor levonta az előző tél tapasztalatait, és azóta több intézkedést is tett az ország ellenálló képességének növelésére.

A miniszterelnök szerint senki előtt nem titok, hogy nehéz tél következik. A kormány célja, hogy az ország működőképességét a következő hónapokban is fenntartsa, és a lehető legjobban átvészelje ezt az időszakot.

Koreckij úgy látja, Oroszország a mostani időszakra és a télre egyfajta gyors hadjárásként tekinthet. Az ukrán kormány a partnerek támogatásával egyszerre próbálja kezelni az azonnali problémákat és folytatni az ország hosszabb távú fejlesztését.

A felkészülés egyik legfontosabb eleme a decentralizált ellátási rendszerek kiépítése. Ezek feladata, hogy a régiók, városok és megyék alapvető működése akkor is fenntartható legyen, ha az energetikai infrastruktúrát újabb súlyos támadások érik. Koreckij ezt nevezte az egyik legfontosabb kormányzati feladatnak.

A kabinet több alternatív forgatókönyvvel is készül. A miniszterelnök szerint létezik B és C terv, és a kormány olyan változattal is számol, amely a lehető legsúlyosabb helyzet bekövetkezésére készíti fel az országot.

Erre Koreckij szerint azért is szükség van, mert az utóbbi időszakban jelentősen romlott a helyzet. Az elmúlt két hónapban többszörösére emelkedett az ellenséges csapások és az általuk okozott pusztítás mértéke. A miniszterelnök szerint az ukrán gazdaság ennek következtében már most rendkívül nehéz helyzetben van.

A kormány a háború időtávjával kapcsolatban is óvatos forgatókönyvből indul ki. Koreckij szerint senki sem tudja, meddig tartanak a harcok, ezért Ukrajnának fizikailag és mentálisan is hosszú időszakra kell berendezkednie.

Egy esetleges tűzszünetet sem tekintenek feltétlenül tartós megoldásnak. A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy fegyvernyugvás később megszakadhat, ezért az államnak és a vállalkozásoknak olyan alapokat kell teremteniük, amelyek hosszabb távon is biztosítják működésüket.

Koreckij szerint Ukrajnának a háború tapasztalataiból kiindulva kell felkészülnie arra, hogy tartósan ellenállóbbá váljon. Az előttük álló tél ebből a szempontból újabb komoly próbatétel lesz, miközben az energetikai rendszer elleni orosz támadások folytatódásával számolnak.

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