Hatalmas támadás érte Ukrajnát, több mint 450 drónt indítottak az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Kanada is segítene Ukrajnának
A Financial Times vasárnapi értesülése szerint Kanada tárgyalásokat folytat az Európai Unióval arról, hogy csatlakozzon egy Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós, mintegy 104 milliárd dolláros hitelkerethez.
Az ügyet ismerő források szerint a felek abban bíznak, hogy még az október végi, montreali EU-csúcstalálkozó előtt sikerül megállapodniuk a kanadai hozzájárulás pontos mértékéről.
Hajszálon múlt a katasztrófa Ukrajnában: Boris Jonhson is közel volt a becsapódáshoz
Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán-lengyel határ közelében, alig azután, hogy Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és több magas rangú európai biztonsági tisztségviselő is ugyanazon a vasútvonalon utazott. A támadásban senki sem sérült meg - jelentette a BBC.
Trump megüzente Zelenszkijnek, hogy ne bántsa a gázolajat
Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz dízelinfrastruktúra elleni támadásokat, mivel azok globális üzemanyaghiányt okoznak - írja a Reuters.
Vadászgépet riasztott a NATO, lezárták a tagállam fővárosának a repterét
Madárrajt néztek drónnak Litvániában, ezért a riasztás miatt rövid időre lezárták a vilniusi repülőteret, és egy NATO-vadászgépet is a magasba emeltek, mielőtt fény derült a tévedésre - írja a Reuters.
Akkora rombolást végez Ukrajna, hogy fel kell tőkésíteni az orosz állami viszontbiztosítót
Az orosz jegybank szeptemberben 165 milliárd rubeles, mintegy 1,96 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést hajt végre az állami viszontbiztosító társaságnál a megnövekedett terrorizmus- és szabotázskockázatok miatt, jelentette be Elvira Nabijullina jegybankelnök a Reuters szerint.
Ukrán logisztikai és energetikai célpontokra mért csoportos csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium
Csoportos csapást mért az éjjel az orosz hadsereg a Nova Posta futárcég logisztikai központjára az Odessza megyei Nerubajszkében, az Odessza melletti Uszatove településen található nagyfeszültségű villamos alállomásra, és a mikolajivi Nova nevű elektromos alállomásra, amely a helyi kikötők és logisztikai hálózatok működését biztosította. Emellett Ukrajna nyugati régióiban a vasúti infrastruktúra létesítményeit is támadta – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint a légvédelem az éjjel 389 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi-, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nyizsnyekamszkban két ember életét vesztette dróntámadásban tizenketten pedig megsebesültek. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) a történtek miatt terrorcselekmény gyanújával büntetőeljárást indított. (MTI)
Lengyel határőrség: Ukrajnában a lengyel határvonal közelében ért dróntámadás egy teherautót
Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelőtől - közölte Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportállal.
A Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn - mondta el Sienicki. Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja (RCB) vasárnap hajnalban sms-üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság hat járásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak. (MTI)
A harhivi Csernyakiv elfoglalásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Elfoglalta az orosz hadsereg Csernyakiv települést az ukrajnai Harkiv megyében - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint a harkivi régióban bekerített ukrán erők sikertelenül próbáltak kitörni Szliznyeve és Hohine térségében. A hadi jelentés értelmében az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előrenyomultak.
A harcokban több mint 1400 ukrán katona halt meg vagy szenvedett súlyos sérüléseket. (MTI)
Újabb orosz olajfinomítóra csaptak le az ukrán erők
Ukrán erők csapást mértek egy olajfinomítóra az oroszországi Krasznodari területen szeptember 13-án. Az ukrán katonai hírszerzés szerint a támadásban megsemmisült a Szlavjanszk-EKO egyik kulcsfontosságú olajfeldolgozó létesítménye és a vállalat tartályparkja is. A találat után nagy tűz ütött ki a finomító területén.
Az ukrán védelmi erők szeptember 13-án támadást hajtottak végre a Szlavjanszk-EKO olajfinomító ellen az oroszországi Krasznodari területen fekvő Szlavjanszk-na-Kubany városában, közölte az ukrán védelmi minisztérium katonai hírszerzése, a GUR.
A hírszerzés szerint az akciót a GUR aktív műveleti részlegének és pilóta nélküli katonai rendszerekkel foglalkozó egységének operátorai hajtották végre az ukrán védelmi erők más alakulataival együtt.
A GUR közlése szerint a csapás következtében megsemmisült a finomító egyik kulcsfontosságú olajfeldolgozó létesítménye, valamint a vállalat tartályparkja. A találat után nagy kiterjedésű tűz keletkezett az üzem területén.
Az ukrán katonai hírszerzés azt állítja, hogy a tűzből felszálló füstöt és a lángokat több tíz kilométeres távolságból is látni lehetett. A közlemény nem tért ki arra, hogy a támadás milyen hatással lehet a finomító termelésére, és sérültekről sem közölt információt.
Drónok támadták Oroszország egyik legfontosabb olajipari központját
Dróntámadás érte az oroszországi Tatárföld egyik legfontosabb olajipari központját szeptember 13-ra virradó éjszaka. Nyizsnyekamszk ipari övezetében több nagy finomító és petrolkémiai üzem működik, köztük Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. A helyiek robbanásokról és a légvédelem működéséről számoltak be, az esetleges károk nagyságáról egyelőre nincs hivatalos információ.
Drónok támadták szeptember 13-ra virradó éjszaka az oroszországi Tatár Köztársaságban fekvő Nyizsnyekamszk ipari övezetét, ahol az orosz olajfeldolgozó ipar több jelentős üzeme is működik. Helyi lakosok éjszaka drónok hangját hallották a város felett, amelyet több robbanás követett. Szemtanúk az orosz légvédelem működéséről is beszámoltak az ipari létesítmények térségében.
A helyi hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a támadás okozott-e károkat az üzemek technológiai berendezéseiben, és sérültekről sem érkezett hivatalos tájékoztatás.
Nyizsnyekamszk jelentőségét az adja, hogy itt található az Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító központjának számító TANECO üzeme. A létesítmény tervezett éves feldolgozókapacitása meghaladja a 16 millió tonna kőolajat, ezzel az öt legnagyobb orosz finomító közé tartozik. Az üzemben többek között dízelüzemanyagot, autóbenzint és katonai repülőgépekhez használható repülőgép-üzemanyagot állítanak elő. (Ukrajinszka Pravda)
Két halott és 25 sérült az odesszai orosz támadás után
Két ember meghalt, 25-en pedig megsérültek az Odesszát ért orosz támadásban, amelyben egy 25 emeletes lakóépület is megrongálódott. A mentési munkálatokat szombat reggelre befejezték, a mentők hét embert hoztak ki az épületből, köztük két gyermeket.
Befejeződött a mentés annál a 25 emeletes odesszai lakóépületnél, amely az előző napi orosz támadásban rongálódott meg, közölte az odesszai régió katasztrófavédelmi szolgálata.
A legfrissebb adatok szerint két ember életét vesztette, további 25-en pedig megsérültek. A mentési munkálatok során hét embert sikerült kimenteni a megrongálódott épületből, köztük két gyermeket.
Az orosz erők szeptember 12-én reggel mértek rakétacsapást Odesszára. A támadásban egy többszintes lakóépület is megrongálódott. Az első jelentések még 17 sérültről szóltak, az áldozatok száma azóta emelkedett.
A katasztrófavédelem közlése szerint a mentési munkálatokat az épületnél már befejezték.
Hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát
Hatalmas dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen szeptember 13-ra virradó éjszaka. Az ukrán légierő szerint összesen 453 különböző típusú drónt vetettek be, amelyek közül 409 légi célpontot sikerült lelőni vagy elektronikai eszközökkel elnyomni. Találatokat 13 helyszínen regisztráltak, további hét helyen pedig lezuhant roncsokról számoltak be.
Oroszország 453 drónnal támadta Ukrajnát szeptember 13-ra virradó éjszaka az ukrán légierő közlése szerint. A támadásban többféle eszközt használtak, köztük Shahed, Gerbera és Parody drónokat, valamint S8000 Banderol típusú eszközöket. A bevetett drónok között sugárhajtású eszközök is voltak.
Az ukrán légvédelem reggel nyolc óráig 409 légi célpontot semmisített meg vagy nyomott el. Ezek között 405 különböző típusú drón és négy S8000 Banderol szerepelt.
Az ukrán légierő 13 helyszínen rögzített becsapódást, további hét helyen pedig a lelőtt eszközök roncsai hullottak le. A közlemény kiadásakor az orosz támadás még tartott, ezért az adatok később tovább változhatnak. (Ukrajinszka Pravda)
Elhúzódhat a háború
Ukrajna energetikai rendszere folyamatos támadások alatt áll, az ország azonban lényegesen jobban felkészült az újabb orosz csapásokra, mint az előző télen, erről beszélt Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a szombati kijevi YES éves találkozón az Interfax-Ukrajna beszámolója szerint.
Koreckij elismerte, hogy az energetikai infrastruktúra teljes körű védelmét nem lehet biztosítani. A kormány ugyanakkor levonta az előző tél tapasztalatait, és azóta több intézkedést is tett az ország ellenálló képességének növelésére.
A miniszterelnök szerint senki előtt nem titok, hogy nehéz tél következik. A kormány célja, hogy az ország működőképességét a következő hónapokban is fenntartsa, és a lehető legjobban átvészelje ezt az időszakot.
Koreckij úgy látja, Oroszország a mostani időszakra és a télre egyfajta gyors hadjárásként tekinthet. Az ukrán kormány a partnerek támogatásával egyszerre próbálja kezelni az azonnali problémákat és folytatni az ország hosszabb távú fejlesztését.
A felkészülés egyik legfontosabb eleme a decentralizált ellátási rendszerek kiépítése. Ezek feladata, hogy a régiók, városok és megyék alapvető működése akkor is fenntartható legyen, ha az energetikai infrastruktúrát újabb súlyos támadások érik. Koreckij ezt nevezte az egyik legfontosabb kormányzati feladatnak.
A kabinet több alternatív forgatókönyvvel is készül. A miniszterelnök szerint létezik B és C terv, és a kormány olyan változattal is számol, amely a lehető legsúlyosabb helyzet bekövetkezésére készíti fel az országot.
Erre Koreckij szerint azért is szükség van, mert az utóbbi időszakban jelentősen romlott a helyzet. Az elmúlt két hónapban többszörösére emelkedett az ellenséges csapások és az általuk okozott pusztítás mértéke. A miniszterelnök szerint az ukrán gazdaság ennek következtében már most rendkívül nehéz helyzetben van.
A kormány a háború időtávjával kapcsolatban is óvatos forgatókönyvből indul ki. Koreckij szerint senki sem tudja, meddig tartanak a harcok, ezért Ukrajnának fizikailag és mentálisan is hosszú időszakra kell berendezkednie.
Egy esetleges tűzszünetet sem tekintenek feltétlenül tartós megoldásnak. A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy egy fegyvernyugvás később megszakadhat, ezért az államnak és a vállalkozásoknak olyan alapokat kell teremteniük, amelyek hosszabb távon is biztosítják működésüket.
Koreckij szerint Ukrajnának a háború tapasztalataiból kiindulva kell felkészülnie arra, hogy tartósan ellenállóbbá váljon. Az előttük álló tél ebből a szempontból újabb komoly próbatétel lesz, miközben az energetikai rendszer elleni orosz támadások folytatódásával számolnak.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
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