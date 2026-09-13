Kreml: októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások

A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről - jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő vasárnap a Rosszija 1 televíziónak.

"Nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszélünk. Vagyis

október sem zárható ki

- fogalmazott.

Peszkov közölte, hogy az újdelhi BRICS-csúcstalálkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való "elmozdulás" esetén a szembenálló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszámolt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész Abu-Dzabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz.

Számunkra ez a helyszín teljesen elfogadható

- mondta.

Usakov az hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, amely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az anchorage-i csúcstalálkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít.

Az év elején Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna három tárgyalási fordulót tartott Abu-Dzabiban és Genfben.

Peszkov, a BRICS-csúcsról tudósító orosz újságíróknak nyilatkozva más témákról szólva egyebek között kijelentette, hogy egyelőre nem terveznek találkozót Putyin és a Szaúd-Arábia vezetése között.

Reagált Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek arra a felvetésére is, hogy a NATO-nak "agresszív" hadgyakorlatot kellene tartania Kalinyingrád közelében, ami szerinte arra kényszerítené Moszkvát, hogy erőket csoportosítson át Ukrajnából. Peszkov leszögezte, hogy Oroszország minden szükséges lépést megtesz majd a balti exklávéja védelmében.

A Kreml szóvivője szerint a vilniusi kormány téved, amikor azt gondolja, hogy a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldása megnöveli Litvánia biztonságát. A Kreml szóvivője szerint a litván vezetés "nagy veszélyt" provokál ezzel.

Egyszerűen nem értik. Célpontjává válnak majd a nukleáris fegyvereinknek

- mondta.

A szóvivő arra reagált, Gitanas Nauseda elnök törvényjavaslatot terjesztett elő az atomfegyvermentesség eltörléséről. Litvánia az egyetlen NATO-tagállam, amelynek alkotmányában ilyen tilalom szerepel.

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