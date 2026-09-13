22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kreml: októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások
Globál

Kreml: októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről - jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő vasárnap a Rosszija 1 televíziónak.

"Nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszélünk. Vagyis

október sem zárható ki

- fogalmazott.

Peszkov közölte, hogy az újdelhi BRICS-csúcstalálkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához.

Még több Globál

Összeomlás szélén a háború sújtotta állam: az orosz szállítmányok elakadása miatt állt meg az élet

Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy atomfegyverek kerüljenek Oroszország határára

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való "elmozdulás" esetén a szembenálló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszámolt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész Abu-Dzabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz.

Számunkra ez a helyszín teljesen elfogadható

- mondta.

Usakov az hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, amely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az anchorage-i csúcstalálkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít.

Az év elején Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna három tárgyalási fordulót tartott Abu-Dzabiban és Genfben.

Peszkov, a BRICS-csúcsról tudósító orosz újságíróknak nyilatkozva más témákról szólva egyebek között kijelentette, hogy egyelőre nem terveznek találkozót Putyin és a Szaúd-Arábia vezetése között.

Reagált Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek arra a felvetésére is, hogy a NATO-nak "agresszív" hadgyakorlatot kellene tartania Kalinyingrád közelében, ami szerinte arra kényszerítené Moszkvát, hogy erőket csoportosítson át Ukrajnából. Peszkov leszögezte, hogy Oroszország minden szükséges lépést megtesz majd a balti exklávéja védelmében.

A Kreml szóvivője szerint a vilniusi kormány téved, amikor azt gondolja, hogy a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldása megnöveli Litvánia biztonságát. A Kreml szóvivője szerint a litván vezetés "nagy veszélyt" provokál ezzel.

Egyszerűen nem értik. Célpontjává válnak majd a nukleáris fegyvereinknek

- mondta.

A szóvivő arra reagált, Gitanas Nauseda elnök törvényjavaslatot terjesztett elő az atomfegyvermentesség eltörléséről. Litvánia az egyetlen NATO-tagállam, amelynek alkotmányában ilyen tilalom szerepel.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas támadás érte Ukrajnát, több mint 450 drónt indítottak az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Vadászgépet riasztott a NATO, lezárták a tagállam fővárosának a repterét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Műholdfelvételek tanúsítják, mekkora pusztítás történt a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility