Új szövetséget épít Kína: letörik az amerikai mesterséges intelligencia egyeduralmát?

Hszi az Újdelhiben tartott vasárnapi felszólalásában bejelentette, hogy Kína
egy nyílt forráskódú AI-közösség létrehozását kezdeményezi a BRICS keretein belül.
Az együttműködés célja a nagy nyelvi modellek közös fejlesztése és alkalmazása, valamint AI-szemináriumok és képzések szervezése a tagállamok számára. Egy nappal korábban a kínai elnök arra is meghívta a BRICS-országokat, hogy csatlakozzanak a Peking által létrehozott, közel harminc tagot számláló Mesterséges Intelligencia Világszervezethez (World AI Cooperation Organization).
A kínai elnök offenzívája mögött egyértelmű stratégiai szándék húzódik meg, Peking ugyanis egy olyan nyílt forráskódú AI-ökoszisztéma kiépítésén dolgozik, amely olcsóbb alternatívát kínál az amerikai technológiával szemben. Ez
éles ellentétben áll az OpenAI és az Anthropic által képviselt zárt modellekkel.
Egyelőre kérdéses, mennyire talál visszhangra Hszi víziója a többi BRICS-tagállam körében. A szombaton kiadott közös nyilatkozat nem tért ki kifejezetten a kínai javaslatokra, ehelyett általánosságban szólított fel a mesterségesintelligencia-erőforrások hozzáférhetőségének javítására, a biztonság, az inkluzivitás és a megbízhatóság szem előtt tartásával.
Peking várhatóan 2027-ben, a BRICS-elnökség átvételekor ad majd újabb lendületet AI-diplomáciájának. Az állami média szerint a jövő évi csúcstalálkozó kiemelt témái között a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés egyaránt szerepelni fog.
A nyílt forráskódú megközelítést Csen Ji-hszin állambiztonsági miniszter is védelmébe vette. Egy szombaton megjelent folyóiratcikkében arról írt, hogy egyes országok feketelistákkal, zárt ökoszisztémákkal és technológiai korlátozásokkal
szétszakítják a globális AI-ellátási láncokat,
ezzel is súlyosbítva az iparág egyenlőtlen fejlődését.
Peking ugyanakkor maga sem képvisel korlátlan nyitottságot. Hszi júliusban, a kínai AI-csúcstalálkozón a fejlesztés és a biztonság közötti egyensúly fontosságát hangsúlyozta, míg a hivatalos álláspontot tükröző közösségimédia-csatornák arra utaltak, hogy Kína korlátozná a legfejlettebb AI-modellek legérzékenyebb funkcióihoz való hozzáférést.
Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images
Megállíthatatlanul dől a pénz a magyarok kedvenc állampapírjába, erősen átrendeződött a piac
Látványos változások a népszerű befektetéseknél.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett
Ismét kezd elharapózdni a korrupció körüli botrány.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!
Épp most kapott nagy lehetőséget a vállalat.
Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség
A technológia lehet a válasz a kihívásokra.
Trump szerint beteg összeesküvés zajlik a mesterséges intelligencia ellen
És az egyetlen korlát, amire szükség van, az ő.
Újabb mediterrán ciklon érkezhet
Megszólaltak a meteorológusok.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Mi az a pótfedezet? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy lakáshitelnél?
Az ingatlanfedezet mellett igényelhető jelzáloghiteleknél a jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan értéke is döntően befolyásolja az igényelhető összeg nagyságát. Ha kevés az
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború újabb fordulata ismét megdobta a gáz, az áram és az üzemanyagok... The post Energiaársokk
6G: az adatvédelem új kihívásai a következő generációs hálózatok küszöbén
A német adatvédelmi hatóságok konferenciája (DSK) 2026. június 17-én állásfoglalást adott ki az integrált érzékelési és kommunikációs (Integrated Sensing and Communication, "ISAC") tech
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Mennyire erős valójában a 360-as forint?
A 350 körüli euróárfolyam egyelőre csak rövid kitérőnek bizonyult: az energiaárak emelkedése és a nagy jegybankok kamatfordulata egyaránt gyengíti a forintot. Rövid távon a 360... The post M
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Egy kósza felhő is milliókba kerülhet: jókora bizonytalanságra épül a hazai árampiac
Nagyot nyerhet, aki pontosan jelez előre.