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Új szövetséget épít Kína: letörik az amerikai mesterséges intelligencia egyeduralmát?
Globál

Új szövetséget épít Kína: letörik az amerikai mesterséges intelligencia egyeduralmát?

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Hszi Csin-ping kínai elnök a BRICS-csúcstalálkozót is kihasználta arra, hogy Peking mesterségesintelligencia-vízióját népszerűsítse, miközben Kína és az Egyesült Államok egyre élesebb versenyt vív a technológiai szektor feletti globális befolyásért - jelentette a Bloomberg.
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Hszi az Újdelhiben tartott vasárnapi felszólalásában bejelentette, hogy Kína

egy nyílt forráskódú AI-közösség létrehozását kezdeményezi a BRICS keretein belül.

Az együttműködés célja a nagy nyelvi modellek közös fejlesztése és alkalmazása, valamint AI-szemináriumok és képzések szervezése a tagállamok számára. Egy nappal korábban a kínai elnök arra is meghívta a BRICS-országokat, hogy csatlakozzanak a Peking által létrehozott, közel harminc tagot számláló Mesterséges Intelligencia Világszervezethez (World AI Cooperation Organization).

A kínai elnök offenzívája mögött egyértelmű stratégiai szándék húzódik meg, Peking ugyanis egy olyan nyílt forráskódú AI-ökoszisztéma kiépítésén dolgozik, amely olcsóbb alternatívát kínál az amerikai technológiával szemben. Ez

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éles ellentétben áll az OpenAI és az Anthropic által képviselt zárt modellekkel.

Egyelőre kérdéses, mennyire talál visszhangra Hszi víziója a többi BRICS-tagállam körében. A szombaton kiadott közös nyilatkozat nem tért ki kifejezetten a kínai javaslatokra, ehelyett általánosságban szólított fel a mesterségesintelligencia-erőforrások hozzáférhetőségének javítására, a biztonság, az inkluzivitás és a megbízhatóság szem előtt tartásával.

Peking várhatóan 2027-ben, a BRICS-elnökség átvételekor ad majd újabb lendületet AI-diplomáciájának. Az állami média szerint a jövő évi csúcstalálkozó kiemelt témái között a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés egyaránt szerepelni fog.

A nyílt forráskódú megközelítést Csen Ji-hszin állambiztonsági miniszter is védelmébe vette. Egy szombaton megjelent folyóiratcikkében arról írt, hogy egyes országok feketelistákkal, zárt ökoszisztémákkal és technológiai korlátozásokkal

szétszakítják a globális AI-ellátási láncokat,

ezzel is súlyosbítva az iparág egyenlőtlen fejlődését.

Peking ugyanakkor maga sem képvisel korlátlan nyitottságot. Hszi júliusban, a kínai AI-csúcstalálkozón a fejlesztés és a biztonság közötti egyensúly fontosságát hangsúlyozta, míg a hivatalos álláspontot tükröző közösségimédia-csatornák arra utaltak, hogy Kína korlátozná a legfejlettebb AI-modellek legérzékenyebb funkcióihoz való hozzáférést.

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Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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