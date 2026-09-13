Új szövetséget épít Kína: letörik az amerikai mesterséges intelligencia egyeduralmát?

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Hszi az Újdelhiben tartott vasárnapi felszólalásában bejelentette, hogy Kína

egy nyílt forráskódú AI-közösség létrehozását kezdeményezi a BRICS keretein belül.

Az együttműködés célja a nagy nyelvi modellek közös fejlesztése és alkalmazása, valamint AI-szemináriumok és képzések szervezése a tagállamok számára. Egy nappal korábban a kínai elnök arra is meghívta a BRICS-országokat, hogy csatlakozzanak a Peking által létrehozott, közel harminc tagot számláló Mesterséges Intelligencia Világszervezethez (World AI Cooperation Organization).

A kínai elnök offenzívája mögött egyértelmű stratégiai szándék húzódik meg, Peking ugyanis egy olyan nyílt forráskódú AI-ökoszisztéma kiépítésén dolgozik, amely olcsóbb alternatívát kínál az amerikai technológiával szemben. Ez

éles ellentétben áll az OpenAI és az Anthropic által képviselt zárt modellekkel.

Egyelőre kérdéses, mennyire talál visszhangra Hszi víziója a többi BRICS-tagállam körében. A szombaton kiadott közös nyilatkozat nem tért ki kifejezetten a kínai javaslatokra, ehelyett általánosságban szólított fel a mesterségesintelligencia-erőforrások hozzáférhetőségének javítására, a biztonság, az inkluzivitás és a megbízhatóság szem előtt tartásával.

Peking várhatóan 2027-ben, a BRICS-elnökség átvételekor ad majd újabb lendületet AI-diplomáciájának. Az állami média szerint a jövő évi csúcstalálkozó kiemelt témái között a mesterséges intelligencia, a digitális gazdaság és a zöld fejlesztés egyaránt szerepelni fog.

A nyílt forráskódú megközelítést Csen Ji-hszin állambiztonsági miniszter is védelmébe vette. Egy szombaton megjelent folyóiratcikkében arról írt, hogy egyes országok feketelistákkal, zárt ökoszisztémákkal és technológiai korlátozásokkal

szétszakítják a globális AI-ellátási láncokat,

ezzel is súlyosbítva az iparág egyenlőtlen fejlődését.

Peking ugyanakkor maga sem képvisel korlátlan nyitottságot. Hszi júliusban, a kínai AI-csúcstalálkozón a fejlesztés és a biztonság közötti egyensúly fontosságát hangsúlyozta, míg a hivatalos álláspontot tükröző közösségimédia-csatornák arra utaltak, hogy Kína korlátozná a legfejlettebb AI-modellek legérzékenyebb funkcióihoz való hozzáférést.

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