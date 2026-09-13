Újraválasztották a koszovói miniszterelnököt

A koszovói parlament vasárnap ismét miniszterelnökké választotta Albin Kurtit, miután pártja győzelmet aratott a júniusi választásokon.

Kurti újra megkapta a törvényhozás bizalmát, így folytathatja a kormányfői munkát. Pártja, a Vetëvendosje (Önrendelkezés) az első helyen végzett a júniusban tartott parlamenti választáson, ami lehetővé tette számára az újabb kormányalakítást.

A politikus ezzel tovább erősítette pozícióját Koszovó élén.

Forrás: Reuters