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Vadászgépet riasztott a NATO, lezárták a tagállam fővárosának a repterét
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Vadászgépet riasztott a NATO, lezárták a tagállam fővárosának a repterét

Portfolio
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Madárrajt néztek drónnak Litvániában, ezért a riasztás miatt rövid időre lezárták a vilniusi repülőteret, és egy NATO-vadászgépet is a magasba emeltek, mielőtt fény derült a tévedésre - írja a Reuters.

Vasárnap a litván hatóságok egy azonosítatlan repülő tárgyat észleltek Vilnius légterében, ami azonnali intézkedéseket váltott ki, így

lezárták a főváros repülőterét, a NATO pedig legalább egy vadászgépet riasztott.

A litván Nemzeti Válságkezelési Központ közlése szerint végül kiderült, hogy egy madárraj okozta a riadót.

A légiriadót 38 percen belül visszavonták, miután a NATO vadászgépe vizuálisan is azonosította az objektumot. A központ magyarázata szerint

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a radaron a madarak és a drónok által hagyott jelek rendkívül hasonlók lehetnek.

A vadászgépet az észak-litvániai Šiauliai légibázisról riasztották, ahol jelenleg az olasz légierő állomásozik a NATO balti légtérrendészeti missziójának keretében.

A téves riasztás annak fényében különösen érzékeny kérdés, hogy az utóbbi időben többször is katonai drónok tévedtek be Finnország, Észtország, Lettország és Litvánia légterébe, ami fokozza az aggodalmakat az ukrajnai háború esetleges továbbterjedése miatt a NATO északi határainál.

A Vilniusban éppen zajló maratont az incidens nem érintette, a szervezők közlése szerint a versenyt nem kellett megszakítani.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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