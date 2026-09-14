Genf, mint semleges platform, amely a konszenzust jelképezi, nem jöhet szóba a svájci kormány és az országot uraló körök cselekedetei miatt. Ezekkel a lépésekkel az országot, ha nem is léptették be a NATO-ba, támogató országgá tették”

– mondta Gurskó.

Orosz vezetők korábban arról beszéltek: a tárgyalások várhatóan az Egyesült Arab Emírségekben fognak folytatódni.

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