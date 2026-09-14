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Bejelentette Moszkva: elvesztette a semlegességét az egyik európai ország
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Bejelentette Moszkva: elvesztette a semlegességét az egyik európai ország

Portfolio
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Kizárt, hogy az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások Svájcban legyenek, ez az ország ugyanis többé már nem semleges – idézi Alekszander Gruskó orosz külügyminiszter-helyettest a News.ru.

Genf, mint semleges platform, amely a konszenzust jelképezi, nem jöhet szóba a svájci kormány és az országot uraló körök cselekedetei miatt. Ezekkel a lépésekkel az országot, ha nem is léptették be a NATO-ba, támogató országgá tették”

– mondta Gurskó.

Orosz vezetők korábban arról beszéltek: a tárgyalások várhatóan az Egyesült Arab Emírségekben fognak folytatódni.

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