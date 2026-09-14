Donald Tusk vészjósló figyelmeztetése: a legrosszabb forgatókönyvre készül Lengyelország

Az incidens szeptember 12-én éjszaka történt, amikor orosz drónok csapást mértek egy benzinkútra a jahodini–dorohuszki határátkelő közelében, valamint a Kijev–Varsó járatra, mindössze két kilométerre a lengyel határtól. Az Ukrzaliznyicja,
az ukrán állami vasúttársaság közlése szerint a találat helyszínén nem sokkal korábban még egy diplomáciai szerelvény tartózkodott,
amelyen több uniós tagállam biztonsági tanácsadói, valamint Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök utaztak. A vasúttársaság szerint az orosz drón célpontja valószínűleg ez a szerelvény lehetett, amely azonban az állandó orosz fenyegetés miatt a menetrendben előírtnál korábban elhagyta az állomást.
Érdemes megjegyezni, hogy bár az oroszok találtak már el külképviseleteket Ukrajnában, egy szándékos támadás harmadik országok diplomatái ellen olyan mértékű eszkalációt jelentene, ami Moszkvának sem érdeke, messze túllép a NATO védelmi képességeinek agresszív tesztelésén, amivel a Kreml régóta próbálkozik.
Tusk szeptember 13-án a védelmi tisztségviselőkkel tartott eligazításán úgy fogalmazott, hogy az Oroszországi Föderáció által kiváltott eszkaláció ténnyé válik, és ennek megnyilvánulásai egyre közelebb kerülnek a lengyel határokhoz. A lengyel kormányfő szerint a csapások célja az ukrán határátkelők "szétzilálása, megbénítása, esetleg megsemmisítése" lehetett, Moszkva pedig "minden eddiginél veszélyesebb eszközök bevetésére kész".
A miniszterelnök arra is utalt, hogy Oroszország már idén ősszel egy korlátozott támadással provokálhat egy NATO-tagállamot.
"Remélem, a legrosszabb forgatókönyv nem valósul meg, de sajnos az eddigi események megerősítik azokat az információkat, amelyeket hónapok óta kapunk, miszerint a legrosszabb szcenáriók is lehetségesek" – mondta Tusk, aki a "maximális készültség" szükségességét hangsúlyozta, és hozzátette, hogy a szövetségesekkel közös válaszlépésekre kell felkészülni.
Az orosz csapások korábban is átlépték már a lengyel határt, július 30-án például egy H–101-es cirkálórakéta csapódott be a Lublini vajdaságban. Tusk már júliusban figyelmeztetett arra, hogy a következő hónapok "valóban kritikusak lehetnek", augusztus 15-én pedig bejelentette, hogy Lengyelország Európa legnagyobb haderejét kívánja felépíteni.
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