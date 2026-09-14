22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Donald Tusk vészjósló figyelmeztetése: a legrosszabb forgatókönyvre készül Lengyelország
Globál

Donald Tusk vészjósló figyelmeztetése: a legrosszabb forgatókönyvre készül Lengyelország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Orosz dróncsapások érték egy benzinkutat és egy személyvonatot az ukrán–lengyel határ közvetlen közelében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban az eszkaláció tovább fokozódhat, és nem zárható ki, hogy a konfliktus lengyel területet is érint majd - közölte a Kyiv Independent.

Az incidens szeptember 12-én éjszaka történt, amikor orosz drónok csapást mértek egy benzinkútra a jahodini–dorohuszki határátkelő közelében, valamint a Kijev–Varsó járatra, mindössze két kilométerre a lengyel határtól. Az Ukrzaliznyicja,

az ukrán állami vasúttársaság közlése szerint a találat helyszínén nem sokkal korábban még egy diplomáciai szerelvény tartózkodott,

amelyen több uniós tagállam biztonsági tanácsadói, valamint Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök utaztak. A vasúttársaság szerint az orosz drón célpontja valószínűleg ez a szerelvény lehetett, amely azonban az állandó orosz fenyegetés miatt a menetrendben előírtnál korábban elhagyta az állomást.

Érdemes megjegyezni, hogy bár az oroszok találtak már el külképviseleteket Ukrajnában, egy szándékos támadás harmadik országok diplomatái ellen olyan mértékű eszkalációt jelentene, ami Moszkvának sem érdeke, messze túllép a NATO védelmi képességeinek agresszív tesztelésén, amivel a Kreml régóta próbálkozik.

Még több Globál

Összeomlás szélén a háború sújtotta állam: az orosz szállítmányok elakadása miatt állt meg az élet

Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy atomfegyverek kerüljenek Oroszország határára

Tusk szeptember 13-án a védelmi tisztségviselőkkel tartott eligazításán úgy fogalmazott, hogy az Oroszországi Föderáció által kiváltott eszkaláció ténnyé válik, és ennek megnyilvánulásai egyre közelebb kerülnek a lengyel határokhoz. A lengyel kormányfő szerint a csapások célja az ukrán határátkelők "szétzilálása, megbénítása, esetleg megsemmisítése" lehetett, Moszkva pedig "minden eddiginél veszélyesebb eszközök bevetésére kész".

A miniszterelnök arra is utalt, hogy Oroszország már idén ősszel egy korlátozott támadással provokálhat egy NATO-tagállamot.

"Remélem, a legrosszabb forgatókönyv nem valósul meg, de sajnos az eddigi események megerősítik azokat az információkat, amelyeket hónapok óta kapunk, miszerint a legrosszabb szcenáriók is lehetségesek" – mondta Tusk, aki a "maximális készültség" szükségességét hangsúlyozta, és hozzátette, hogy a szövetségesekkel közös válaszlépésekre kell felkészülni.

Az orosz csapások korábban is átlépték már a lengyel határt, július 30-án például egy H–101-es cirkálórakéta csapódott be a Lublini vajdaságban. Tusk már júliusban figyelmeztetett arra, hogy a következő hónapok "valóban kritikusak lehetnek", augusztus 15-én pedig bejelentette, hogy Lengyelország Európa legnagyobb haderejét kívánja felépíteni.

Kapcsolódó cikkünk

Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Drámai éjszaka Oroszországban: lángokba borult a fekete-tengeri üdülőhely a támadás után

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Műholdfelvételek tanúsítják, mekkora pusztítás történt a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility