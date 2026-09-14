Drámai éjszaka Oroszországban: lángokba borult a fekete-tengeri üdülőhely a támadás után

Ukrán megfigyelő csatornák beszámolói szerint nagyszabású dróntámadás érte az ukrán határtól mintegy 650–700 kilométerre, a Krasznodari határterületen fekvő várost. A helyiek által megosztott videókon az éjszakai égboltot bevilágító robbanások és legalább egy nagyobb tűz figyelhető meg. Szocsi polgármestere, Anatolij Pahomov megerősítette, hogy az orosz légvédelem működésbe lépett.

#BREAKINGUkrainian is attacking former Olympic city Sochi, Russia pic.twitter.com/XGVPQiysmn https://x.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) September 14, 2026

A csapás pontos mértékét és a keletkezett károkat egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni, az ukrán hadsereg pedig nem fűzött kommentárt az akcióhoz.

Az éjszakai akció egy korábbi támadássorozat folytatásaként értékelhető. Szeptember 10-én egy ukrán tengeri drón a tengerparti sétányban okozott károkat a városban, míg szeptember 4-én az ukrán erők egy orosz hadihajót és egy olajraktárt találtak el.

BREAKING: Ukrainian drones are striking the Russian port city of Sochi tonight, with large fires and explosions reported across the area.Photos from the city shows flames and heavy smoke rising as the attack continues. pic.twitter.com/Kk9ANzc1wv https://t.co/Kk9ANzc1wv — NewsForce (@Newsforce) September 14, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 1-jén figyelmeztette a légitársaságokat, a biztosítókat és a külföldi kormányokat, hogy az ukrán drónok miatt

az orosz légtér "ténylegesen zárttá válik".

Kijev deklarált célja, hogy tovább növelje az Oroszország elleni dróntámadások számát és hatótávolságát.

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