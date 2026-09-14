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Drámai éjszaka Oroszországban: lángokba borult a fekete-tengeri üdülőhely a támadás után
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Drámai éjszaka Oroszországban: lángokba borult a fekete-tengeri üdülőhely a támadás után

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Ukrán drónok csaptak le az oroszországi Szocsi városára szeptember 14-én hajnalban; a szemtanúk felvételein robbanások és tüzek láthatók a fekete-tengeri üdülővárosban - közölte a Kyiv Independent.

Ukrán megfigyelő csatornák beszámolói szerint nagyszabású dróntámadás érte az ukrán határtól mintegy 650–700 kilométerre, a Krasznodari határterületen fekvő várost. A helyiek által megosztott videókon az éjszakai égboltot bevilágító robbanások és legalább egy nagyobb tűz figyelhető meg. Szocsi polgármestere, Anatolij Pahomov megerősítette, hogy az orosz légvédelem működésbe lépett.

A csapás pontos mértékét és a keletkezett károkat egyelőre nem sikerült független forrásból megerősíteni, az ukrán hadsereg pedig nem fűzött kommentárt az akcióhoz.

Az éjszakai akció egy korábbi támadássorozat folytatásaként értékelhető. Szeptember 10-én egy ukrán tengeri drón a tengerparti sétányban okozott károkat a városban, míg szeptember 4-én az ukrán erők egy orosz hadihajót és egy olajraktárt találtak el.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 1-jén figyelmeztette a légitársaságokat, a biztosítókat és a külföldi kormányokat, hogy az ukrán drónok miatt

az orosz légtér "ténylegesen zárttá válik".

Kijev deklarált célja, hogy tovább növelje az Oroszország elleni dróntámadások számát és hatótávolságát.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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