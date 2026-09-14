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Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy atomfegyverek kerüljenek Oroszország határára
Globál

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy atomfegyverek kerüljenek Oroszország határára

MTI
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Finnország csatlakozik a francia nukleáris elrettentés kiterjesztését szolgáló kezdeményezéshez (Forward Nuclear Deterrence Initiative) - közölte hétfőn az Elysée-palota.

Párizs márciusban szorosabb együttműködést ajánlott európai szövetségeinek saját nukleáris elrettentése hitelességének erősítésére, válaszul az európai biztonsági helyzetre, illetve Donald Trump amerikai elnöknek az Egyesült Államok európai biztonsági elkötelezettségével kapcsolatos aggályaira.

A kezdeményezés egyebek között közös hadgyakorlatokat, illetve nukleáris fegyverek hordozására képes rendszerek rövid távú állomásoztatását foglalja magában a szövetséges országok területén.

Emellett szorosabb konzultációk is szerepelnek a tervben, ugyanakkor az amerikaihoz fogható hivatalos nukleáris védőernyőt nem biztosít a kezdeményezés.

Párizs és Helsinki közös közleményben tudatta, hogy az elkövetkező hónapokban közös irányítócsoportot hoznak létre az együttműködés megvalósítására.

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Alexander Stubb finn elnök az X-en arról írt, hogy "a kezdeményezés elsődlegesen Európa biztonságának erősítéséről szól".

Alátámasztja Európa felelősségét saját biztonságáért és segít elejét venni az eszkalációnak"

- tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy mindez nem helyettesíti, hanem mindössze kiegészíti és erősíti a NATO nukleáris elrettentését.

Stubb rávilágított arra is, hogy Finnország nem tervez békeidőkben atomfegyvereket állomásoztatni területén.

Macron már korábban is leszögezte, hogy a nukleáris fegyverek bevetéséről szóló döntés minden esetben a francia elnök kezében marad. A kezdeményezéshez eddig Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Svédország, Dánia és Norvégia csatlakozott.

Nagy-Britannia mellett Franciaország az egyetlen nyugat-európai ország, amely atomfegyverekkel rendelkezik.

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Címlapkép forrása: Bernard CHARLON/Gamma-Rapho via Getty Images

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