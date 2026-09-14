Elég lett a felelőtlen turistákból: fizetőssé teszik a helikopteres mentést Japán legnépszerűbb hegyén

A Fudzsin bajba jutott hegymászóknak fizetniük kell a helikopteres mentésért - jelentette be hétfőn Jamanasi prefektúra, hozzátéve, hogy a rendelkezés a holtszezonra vonatkozik.

A Fuji TV japán televíziós társaság úgy tudja, a rendelkezés 2027 szeptemberétől léphet életbe.

A döntés azon intézkedéssorozat része, amelynek segítségével a japán kormány a kevésbé tapasztalt, nem megfelelően felkészült túrázókat tartaná távol a szigetország egyik legnépszerűbb látványosságának számító, több mint 3700 méter magas hegytől.

Bár a rendelkezés részleteit még nem hozták nyilvánosságra, sajtóértesülések szerint

a prefektúra a helikopteres mentés minden 10. percéért 1500 japán jent (körülbelül 3000 forint) kérhet el.

Az árat vélhetően nem kell kifizetnie azoknak a hegymászóknak, akiknek megfelelő a felszerelése és indulás előtt ismertetik a pontos útitervet a helyi hatóságokkal.

Főszezonban a hegy évente több mint 200 ezer látogatót vonz. Az Aszahi Simbun című japán lap adatai szerint idén a szeptember 10-ig tartó szezon során hat hegymászó halt meg a Fudzsin.

A hegyen a téli időszakban érkező szelek és a sár nehezíti a túrázást, azonban minden évben akadnak olyan hegymászók, akik a mostoha körülményekre kihívásként tekintenek. A Kyodo japán hírügynökség felhívta a figyelmet, hogy a hatóságok adatai szerint az idén nőtt azoknak a száma, akik előzetes terv és felkészülés nélkül vágtak neki a hegynek, így a mentőknek is sokkal több dolguk akadt.

A prefektúra a külföldi látogatók számának növekedése és a sok felkészületlenül útnak induló túrázó miatt már korábban szigorította a hegymászás feltételeit, a többi között megduplázta a belépődíjat és bizonyos útszakaszon előírta a meleg ruházatot és alkalmas lábbelit is.

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