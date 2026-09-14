Elszállt a gázár Európában – most kezd igazán fájni a közel-keleti háború

A gázpiaci áremelkedés önmagában nem meglepő, hiszen
az elemzők hónapok óta figyelmeztetnek az európai gázkészletek alacsony szintjére, amelyeket a fűtési szezon előtt fel kellene tölteni.
A határidős árak azonban nyáron végig stagnáltak, így a kereskedők nem voltak érdekeltek a gáz vásárlásában és tárolókba töltésében. Most viszont a tél közeledte, valamint annak felismerése, hogy a közel-keleti konfliktus okozta LNG-kiesés akár határozatlan ideig is elhúzódhat, alapvetően változtatta meg a piaci hangulatot.
Az LNG a térségbeli konfliktus által leginkább sújtott energiahordozók közé tartozik, hiszen a háború előtti forgalomnak kevesebb mint tíz százaléka halad át jelenleg a Hormuzi-szoroson. Az LNG-szállító hajók mérete, a rakomány értéke és egy esetleges találat következményei túl nagy kockázatot jelentenek. A kőolaj esetében más a helyzet: a Trump-kormányzat – a novemberi félidős választásokra készülve – aktívan dolgozik a közel-keleti olajexport helyreállításán aknamentesítéssel és amerikai hajókísérettel, így a szállítások volumene érezhetően nőtt is augusztusban.
A cseppfolyósított földgáz esetében viszont Washingtonnak nem érdeke a közel-keleti kínálat visszaállítása, hiszen az a saját, egyre növekvő LNG-exportjának támasztana konkurenciát.
A közel-keleti LNG kiesése ráadásul megakadályozhatta, hogy a bővülő amerikai kínálat árösszeomlást váltson ki a nemzetközi piacon.
Az amerikai fogyasztók mindezt alig érzékelik, hiszen a tengerentúlon a földgázár továbbra is 4 dollár alatt marad egymillió brit hőegységenként (MMBtu), ami a nemzetközi LNG-ár mindössze egyötöde.
A nemzetközi gázár jelenleg 25 dollár/MMBtu körül mozog, és már 30 dollár feletti vételi opciókról is érkeznek hírek. Ez fájdalmas szint, amely a háztartások és az ipari fogyasztók számláiban is megmutatkozik majd, de messze elmarad a 2022-es energiaválság 50-75 dolláros csúcsértékeitől, ráadásul az iparági konszenzus szerint a 2022-es extrém árszintek nem térnek vissza.
A télen Európa és Ázsia éles versenyt fog vívni majd a kínálatért, ennek intenzitása pedig részben az időjárástól – a hideghullámoktól és a szélcsendes időszakoktól – függ majd. A Financial Times szerint
Az ázsiai piacok ugyanakkor nem hajlandók 25 dollár/MMBtu felett agresszívan licitálni,
mivel Japán és Dél-Korea komoly fogyasztáscsökkentési intézkedéseket vezetett be, Kína diverzifikált beszerzési forrásokkal rendelkezik, a feltörekvő gazdaságoknak pedig nincs elég pénzügyi forrásuk az Európával való versenyre. Az észak-amerikai – amerikai és kanadai – LNG-kínálat erőteljes bővülése, valamint a megújuló energiaforrások, mint a szél- és napenergia térnyerése szintén tompítja a piaci nyomást.
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