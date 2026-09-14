Friss körkép mutatja: totális a káosz a Közel-Keleten

Az ománi külügyminiszter vasárnap késő este jelentette be, hogy a hétfőre tervezett regionális találkozót a konszenzus elérése érdekében elhalasztották. Irán a megbeszélésen mutatta volna be az Ománnal kötött megállapodást a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózási útvonalak szabályozásáról. Teherán tájékoztatása szerint a halasztást több térségbeli ország kérte, az új időpontról pedig még folynak az egyeztetések.
A diplomáciai rendezés elakadását tovább tetézi, hogy Szaúd-Arábia egész hétvégén zárva tartotta az 1200 kilométer hosszú Kelet–Nyugati olajvezetékét, amely egy pénteki dróntámadásban megrongálódott. Ez a csővezeték jelenti a közel-keleti olajszállítás fő szárazföldi alternatíváját a Hormuzi-szoros megkerülésére. Kereskedők és szaúdi olajvásárlók a Reutersnek úgy nyilatkoztak, hogy Rijádnak a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében mindössze öt-hét napra elegendő olajkészlete maradt, így amennyiben a vezetéket nem tudják újraindítani, a globális olajkínálat akár 4 százaléka is veszélybe kerülhet.
Az olajárak hétfőn tovább emelkedtek, miután a múlt héten július óta először lépték át a hordónkénti 100 dolláros szintet.
Az Egyesült Államokban a gázolaj kiskereskedelmi ára vasárnap újabb rekordot döntött, gallononként 6,20 dollár fölé kúszva. A Hormuzi-szorosban vasárnap találat ért egy teherhajót, amelynek legénységét evakuálni kellett, miközben Irán arról számolt be, hogy az iráni partoknál szintén eltaláltak egy kereskedelmi hajót, ahol egy ember életét vesztette.
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi az Al-Arabi al-Dzsadíd hírportálnak adott interjújában egyértelművé tette, hogy az ománi megállapodástól függetlenül Teherán nem nyitja meg újra a szorost, amíg Washington nem teljesíti az iráni követeléseket. Az Egyesült Államok egyelőre nem tudta elérni a Trump elnök által februárban, az "Epic Fury" hadművelet megindításakor kitűzött célokat, azaz Irán nukleáris programjának felszámolását, a szomszédai elleni támadóképességének semlegesítését, valamint a rezsimváltás feltételeinek megteremtését.
A jemeni húszik újabb frontot nyitottak azzal, hogy elfoglalták a Vörös-tenger bejáratát ellenőrző Perim-szigetet a Báb el-Mandeb-szorosban, és folytatják a Szaúd-Arábia elleni határ menti támadásokat. Három forrás szerint Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös csütörtökön telefonon katonai segítséget kért Trumptól a húszik ellen, de egyelőre csak hírszerzési támogatást kapott. Washington nehéz helyzetben van, hiszen támogatná szaúdi szövetségesét és védené a hajózást, de nem akar újabb hadszíntéren háborúba lépni.
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