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Hatalmas bejelentés Donald Trumptól: részleges tűzszünetben állapodott meg Oroszország és Ukrajna
Globál

Hatalmas bejelentés Donald Trumptól: részleges tűzszünetben állapodott meg Oroszország és Ukrajna

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Bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy Oroszország és Ukrajna is felfüggeszti az energetikai létesítmények elleni támadásokat a háborúban.

Az amerikai elnök Truth Social oldalán adta hírül a fejleményt egy rövid posztban.

Ukrajna megígérte, hogy nem fog orosz energetikai létesítményeket támadni. Oroszország hasonlóan fog cselekedni! A világ dízelárait az orosz-ukrán háború okozta, nem Irán”

– írta ki Trump.

Egyelőre egyik fél sem erősítette meg a részleges tűzszünetet.

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Ha hivatalos megerősítés születik akár Moszkvából, akár Kijevből, az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a fegyvernyugvás nagyon rövid ideig él csak, mielőtt a felek egymást kezdik el vádolni a tűzszünet megsértésével és korlátozás nélkül folytatják a harcokat.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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