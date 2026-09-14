Incidens történt: majdnem lelőtt a NATO egy ukrán vadászgépet

Majdnem lelőtt a lengyel légierő egy ukrán MiG-29-es vadászbombázót a határ mellett – írta meg az ukrán RBK hírügynökség.

Az incidens még július 30-án történt, hajnali 4 óra körül. Az eset részleteiről Ireneusz Nowak lengyel műveleti parancsnok számolt be.

Az ominózus hajnali órában két lengyel F-16-os járőrözött a légtérben, egy eltévedt orosz rakétát kerestek, amely behatolt a lengyel légtérbe.

A szárazföldi telepítésű légvédelem a küldetés közben azonosított egy újabb repülő objektumot, amely gyorsan közelített a lengyel légtér felé.

A lengyel gépek felkészültek arra, hogy elfogják, tüzet nyissanak a repülő eszközre.

Az ismeretlen gép azonban visszafordult, mielőtt belépett volna a lengyel légtérbe, így az F-16-osok nem intézkedtek. Mint később kiderült, a potenciális fenyegetés valójában egy ukrán MiG-29-es vadászbombázó volt.

Ha az ukrán pilóta nem figyel és véletlenül belép a lengyel légtérbe, barátitűz-incidens történt volna”

– számol be Nowak.

Azt nem tisztázta, hogy az ukrán gép mennyire járt közel a lengyel légtérhez, annyit tudni csak, hogy az incidens „közel a lengyel határhoz” történt.

Az RBK arra is kitért, hogy az eset után Varsó felvette a kapcsolatot Kijevvel és azt kérték tőlük, hogy továbbítsanak minden adatot a légtérben zajló katonai műveletekről a lengyel határ mellett – ne csak az orosz fenyegetésekről szóló adatokat továbbítsák, ahogy eddig tették, hanem számoljanak be a félreértések elkerülése végett az ukrán légierő tevékenységéről is.

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