Itt van a fordulat: Trump meggondolta magát Iránnal kapcsolatban

Az Egyesült Államok nyitott a „tárgyalás koncepciójára” Iránnal – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Trump elnök hetekig folyamatosan azt kommunikálta, hogy nem érdekli, lesz-e bármilyen megállapodás Iránnal, nem akar tárgyalni a perzsákkal, közben pedig arról jöttek hírek, hogy a Fehér Házban már Trump elnöksége utánig elhúzódó válság lehetőségéről tárgyalnak zárt ajtók mögött.

Az összeomló iráni nemzet meg akar állapodni, gyorsan és nagyon. Eldöntöm majd, hogy az Egyesült Államok kapcsolatba lép-e velük – a koncepcióra nyitottak vagyunk”

– írta ki Trump, majd megköszönte a figyelmet.

Nem lenne meglepő, ha Trumpot az elszálló üzemanyagárak késztették cselekvésre, nemrég azt is bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna is szüneteltetik a támadásokat egymás energetikai létesítményei ellen.

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