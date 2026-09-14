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Kényes helyzetbe került Ukrajna: a legújabb belpolitikai háború a létfontosságú támogatásokat is veszélyeztetheti
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Kényes helyzetbe került Ukrajna: a legújabb belpolitikai háború a létfontosságú támogatásokat is veszélyeztetheti

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a főügyész azonnali felmentését sürgeti, miközben tovább éleződik a feszültség a független korrupcióellenes hatóságok és a hagyományos bűnüldöző szervek között - írja a Reuters.

Ruszlan Kravcsenko főügyész a múlt héten nyújtotta be lemondását, miután a korrupcióellenes vizsgálat a hivatalát is elérte. Bár ellene személyesen nem emeltek vádat, és egyetlen ügyben sem nevezték meg gyanúsítottként, a korrupcióellenes hatóságok szerint az egyik beosztottja egy csalási hálózat működtetésében segédkezett. Volodimir Zelenszkij elnök hétfőn arra szólította fel a törvényhozókat, hogy a lehető leghamarabb szavazzák meg a főügyész felmentését. "Ennek a főügyésznek egyetlen útja van, a hivatalból való eltávolítás. Ezt mondtam neki" - írta az elnök a Telegramon.

Kravcsenko azonban a távozása előtt még visszavágott, és hétfőn bejelentette, hogy gyanúsítási határozatot írt alá Szemen Krivonosz, a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) vezetője ellen. Állítása szerint Krivonosz hivatalos dokumentumokat hamisított "rendkívül nagy mértékű jogellenes haszonszerzés" céljából, valamint egy fiktív örökbefogadással próbálta kivonni magát a bírósági felelősségre vonás alól.

A NABU és a másik érintett korrupcióellenes szervezet, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) közös nyilatkozatban utasította vissza a vádakat. Közleményük szerint Kravcsenko lépése a "független korrupcióellenes intézmények elleni szisztematikus támadás" újabb állomása, Krivonosz ellen pedig formális vádemelés nem történt.

Az ellenzék állítása szerint Kravcsenko már korábban is megpróbálta aláásni a két intézmény függetlenségét, a főügyész azonban mindvégig tagadta ezeket a vádakat.

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A belpolitikai hatalmi harc különösen kényes időszakban éleződik ki, hiszen Ukrajna épp a nemzetközi partnerei által előírt korrupcióellenes reformok teljesítésével küzd,

amelyek elengedhetetlenek a finanszírozási források felszabadításához. A korrupciós botrányok emellett Zelenszkij közbizalmát is tovább gyengítik, miközben az ország az Oroszország elleni háborúban a túléléséért harcol. Az ukrán jogszabályok értelmében az elnöknek formálisan kell kérnie a parlamenttől a főügyész lemondásának elfogadását, a szavazást pedig több képviselő tájékoztatása szerint keddre tűzték napirendre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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