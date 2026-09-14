Korai volt Trump bejelentése? Fontos részletek szivárogtak ki az orosz-ukrán alkuról

Donald Trump amerikai elnök túl korán jelentette be az energetikai tűzszünetet – valóban van ilyen tárgyalás, de még nem sikerült megállapodni róla – jelenti a Financial Times ukrajnai tudósítója, Christopher Miller.

Trump túl gyorsan ugrott: nekem az az infóm azoktól, akik Kijevben tárgyalnak, hogy dolgoznak valamin, de még nincs végleges megállapodás”

– írta Miller.

Hozzátette: sok minden nem világos még, későbbre ígért több infót.

Donald Trump amerikai elnök ma délután váratlanul bejelentette, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott (Amerikával?) arról, hogy innentől nem fogják egymás energetikai létesítményeit támadni.

Volodimir Zelenszkij elnök annyit közölt: Ukrajna kész így tenni, de több részletet és garanciát kér, valamint szeretné, ha a tűzszünet nem csak átmeneti lenne.

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