22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Köszönetet mondtak az oroszok Donald Trumpnak - A Kreml elégedetten tapsol a vasárnapi bejelentés miatt
Globál

Köszönetet mondtak az oroszok Donald Trumpnak - A Kreml elégedetten tapsol a vasárnapi bejelentés miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Üdvözölte a Kreml azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította Ukrajnát, hogy függesszék fel az orosz dízeltermelő képesség elleni támadásokat.

Csak üdvözölni tudunk minden olyan felszólítást, mellyel megállítható, hogy a kijevi rezsim békés gazdasági infrastruktúrát támadjon”

– fogalmazott Dmitij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ cikke szerint.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte a nyugati sajtóval, hogy szerinte az orosz-ukrán háború miatt globális üzemanyag-válság van kialakulóban, ezért megkérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy függessze fel a támadásokat az orosz energiapiaci infrastruktúra ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Műholdfelvételek tanúsítják, mekkora pusztítás történt a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility