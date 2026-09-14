Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Orosz dróncsapások érték egy benzinkutat és egy személyvonatot az ukrán–lengyel határ közvetlen közelében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban az eszkaláció tovább fokozódhat, és nem zárható ki, hogy a konfliktus lengyel területet is érint majd - közölte a Kyiv Independent.