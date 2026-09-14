Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy atomfegyverek kerüljenek Oroszország határára
Finnország csatlakozik a francia nukleáris elrettentés kiterjesztését szolgáló kezdeményezéshez (Forward Nuclear Deterrence Initiative) - közölte hétfőn az Elysée-palota.
Meghalt egy hivatásos NATO-katona Ukrajnában
Meghalt egy brit hivatásos katona Ukrajnában – közölte közösségi oldalain a londoni védelmi tárca.
Hatalmas bejelentés Donald Trumptól: részletes tűzszünetben állapodott meg Oroszország és Ukrajna
Bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy Oroszország és Ukrajna is felfüggeszti az energetikai létesítmények elleni támadásokat a háborúban.
Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett
Elnöki rendelettel azonnali hatállyal menesztette Ruszlan Kravcsenkó legfőbb ügyészt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – számol be több ukrán lap.
Incidens történt: majdnem lelőtt a NATO egy ukrán vadászgépet
Majdnem lelőtt a lengyel légierő egy ukrán MiG-29-es vadászbombázót a határ mellett – írta meg az ukrán RBK hírügynökség.
Köszönetet mondtak az oroszok Donald Trumpnak - A Kreml elégedetten tapsol a vasárnapi bejelentés miatt
Üdvözölte a Kreml azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította Ukrajnát, hogy függesszék fel az orosz dízeltermelő képesség elleni támadásokat.
Három falu eloglalását jelentette be Oroszország
Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Sevcsenkove és Siroke, valamint a Zaporizzsja megyei Novoandrijivka települést Ukrajnában - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Újabb orosz kémet fogtak Németországban
Vádat emelt a karlsruhei ügyészség hétfőn egy német-ukrán kettős állampolgárságú nő ellen, aki a hatóságok gyanúja szerint Oroszországnak kémkedett.
(MTI)
Megint orosz drónt találhattak NATO-területen
Egy, az előzetes megállapítások szerint orosz gyártmányú katonai drónt találtak a Balti-tenger lengyel partjainál - közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter hétfőn az X-en.
(MTI)
Kényes helyzetbe került Ukrajna: a legújabb belpolitikai háború a létfontosságú támogatásokat is veszélyeztetheti
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a főügyész azonnali felmentését sürgeti, miközben tovább éleződik a feszültség a független korrupcióellenes hatóságok és a hagyományos bűnüldöző szervek között - írja a Reuters.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország összesen 108 drónt indított az éjszaka folyamán, a légvédelemnek ebből 85-öt sikerült elfognia.
(Telegram)
Összeomolhat az Oroszország elleni teljes EU-s szankciós rendszer, egyetlen oligarchán bukhat minden
Alig maradt idejük az Európai Unió tagállamainak arra, hogy megállapodjanak az Oroszország elleni szankciós lista megújításáról, miután Franciaország Szlovákia mellé állt, és az üzbég származású orosz milliárdos, Aliser Uszmanov törlését kérte a szankcionált személyek jegyzékéből – tudósított a Financial Times.
Szétlövi az ukrán vasúti hálózatot Moszkva
Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Poltava, Mikolajiv és Odessza megyében támadott az éjjel mozdonyokat és vasúti szerelvényeket az orosz hadsereg azzal a céllal, hogy csökkentse az ukrán fegyveres erők logisztikai képességeit - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Sebesültekről jönnek hírek Ukrajnában
A Harkiv megyei Izjum városában hárman, Dnyipropetrovszk megyében pedig ketten megsebesültek a drónokkal és irányított légibombákkal Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapásokban hétfőre virradóra, több lakóház is megsemmisült vagy megrongálódott - jelentették be az illetékes ukrán katonai kormányzók.
(MTI)
Donald Tusk vészjósló figyelmeztetése: a legrosszabb forgatókönyvre készül Lengyelország
Orosz dróncsapások érték egy benzinkutat és egy személyvonatot az ukrán–lengyel határ közvetlen közelében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban az eszkaláció tovább fokozódhat, és nem zárható ki, hogy a konfliktus lengyel területet is érint majd - közölte a Kyiv Independent.
Drámai éjszaka Oroszországban: lángokba borult a fekete-tengeri üdülőhely a támadás után
Ukrán drónok csaptak le az oroszországi Szocsi városára szeptember 14-én hajnalban; a szemtanúk felvételein robbanások és tüzek láthatók a fekete-tengeri üdülővárosban - közölte a Kyiv Independent.
Már Trump is rászólt az ukránokra, megint zűrös éjszaka volt Putyin kedvenc üdülőhelyén - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Donald Trump amerikai elnök felszólította Kijevet, hogy fejezze be az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, mivel azok globális üzemanyagár-emelkedéshez vezetnek. Szakértők szerint az ukránok a háború első éveiben is főleg amerikai kérésre tartózkodtak a hasonló akcióktól. Hajnalban ismét ukrán drónok csapódtak be Szocsiban, az orosz elnök üdülőhelyeként is ismert déli városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images
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