Meghalt egy hivatásos NATO-katona Ukrajnában

Meghalt egy brit hivatásos katona Ukrajnában – közölte közösségi oldalain a londoni védelmi tárca.

Az eset szeptember 12-én történt,

a katona közúti balesetben vesztette életét.

A védelmi minisztérium ezen kívül semmilyen információt nem közölt, nem tudni, milyen beosztásban pontosan milyen feladatot teljesített a NATO-tagállam katonája Ukrajnában.

Oroszország rendszeresen azzal vádolja Nagy-Britanniát és ás NATO-tagállamokat, hogy titokban harcoló alakulatokat vezényeltek Ukrajna oldalára a háborúba. A nyugati országok ezt konzisztensen tagadják, Moszkva pedig nem szolgáltatott semmilyen bizonyítékot.

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