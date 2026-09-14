Megszólalt Zelenszkij Trump váratlan bejelentése után: mi lesz így a tűzszünettel?

Ukrajna kész felhagyni az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ha Oroszország is így tesz – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Donald Trump amerikai elnök ma este váratlanul bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna is felhagy az energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy erről előtte semmilyen nyilvános kommunikáció nem zajlott.

Zelenszkij elnök Telegram-csatornáján közölte:

ha Oroszország valóban leáll az energetikai létesítmények, kritikus infrastruktúra és élelmiszeripar támadásával, Ukrajna is hajlandó így tenni.

Hozzátette ugyanakkor: Ukrajna szeretne konkrétumokat hallani partnereitől és remélik, hogy a részleges tűzszünet a háború végleges lezárásához fog vezetni, nem csupán átmeneti fellélegzést ad az oroszoknak a választási hetek alatt.

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