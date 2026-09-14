Műholdfelvételek tanúsítják, mekkora pusztítás történt a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéken

Műholdfelvételek igazolják a Szaúd-Arábia stratégiai jelentőségű kelet-nyugati kőolajvezetékét, a Petroline-t ért dróntámadás okozta súlyos károkat: a képeken kiterjedt elszenesedett területek és tűzkárok nyomai láthatók az egyik szivattyúállomásnál. A királyság pénteken ideiglenesen lezárta a napi 7 millió hordó kapacitású, mintegy 1200 kilométeres vezetéket, miután Irak területéről indított drónok többszörös csapást mértek rá. A Petroline kulcsfontosságú, mert rajta keresztül tudja Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével a Vörös-tenger felé terelni olajexportját.

Műholdfelvételek tanúsítják a Szaúd-Arábia stratégiai jelentőségű kelet-nyugati kőolajvezetékét ért dróntámadás okozta károk mértékét

- közölte a CNBC. A képeket itt lehet megnézni.

A Vantor által közzétett és a Getty Images felületén vasárnap megjelent felvételeken jól látható a vezeték mentén található egyik szivattyúállomás és annak környezete, ahol kiterjedt, elszenesedett területek és tűzkárok nyomai rajzolódnak ki. A mintegy 1200 kilométer hosszú vezetékrendszer – ismertebb nevén a Petroline – az abkaiki létesítményektől a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat.

Szaúd-Arábia pénteken óvintézkedésként ideiglenesen lezárta a vezetéket, miután az Irak területéről indított drónok többszörös csapást mértek a hálózatra a Rijád és Medina közötti szakaszon. A szaúdi kormány közlése szerint a támadásokban többen megsérültek.

A Petroline az OPEC legnagyobb kitermelője számára kulcsszerepet tölt be, hiszen rajta keresztül tudja a királyság az olajexportot átterelni a Vörös-tenger felé a Hormuzi-szoros megkerülésével, ahol továbbra is feszült az amerikai-iráni viszony.

A vezeték kapacitása a közelmúltbeli bővítéseket követően eléri a napi 7 millió hordót.

A lezárás időzítése különösen aggasztó, mivel az Irán által támogatott jemeni húszik ezzel párhuzamosan fokozzák a Szaúd-Arábia elleni csapásokat, és szárazföldi offenzívát indítottak a Bab el-Mandeb-szoros feletti ellenőrzés megszerzéséért, amely az Arab-félsziget másik oldalán található, szintén kritikus fontosságú tengeri szűk keresztmetszet. A húszik előrenyomulása komoly következményekkel járhat az energiapiacokra és a globális kereskedelemre nézve, különösen ha a csoport a vörös-tengeri hajóforgalmat is célba veszi.

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