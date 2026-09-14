Nincs megegyezés: még egy hetet ad magának az EU, hogy meghosszabbítsa az orosz szankciókat

Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni az Oroszországgal szembeni szankciós jegyzék féléves megújításáról, ezért az ír elnökség hét nappal, szeptember 22-ig meghosszabbította a lejáró korlátozások hatályát.

A vita középpontjában Aliser Uszmanov orosz–üzbég milliárdos szankciós listáról való levétele áll. Franciaország Szlovákia mellé állt, és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szorgalmazza az üzletember mentesítését. Egy francia diplomáciai forrás szerint Párizst nemzetközi partnerek keresték meg Uszmanov ügyében, és a francia fél erre kíván pozitívan reagálni, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy

Franciaország továbbra is elkötelezett az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás mellett.

Az uniós szankciós jegyzék közel háromezer vállalatot és magánszemélyt érint vagyonbefagyasztással, valamint beutazási tilalommal. A korlátozások eredetileg szeptember 15-én jártak volna le. Az Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) végül a hétnapos technikai hosszabbítás megszavazása mellett döntött, hogy a tagállamoknak több idejük maradjon a megújítási javaslatok alaposabb megvizsgálására.

Uszmanov vagyonát a Bloomberg Billionaires Index 2026 elején 18,8 milliárd dollárra becsülte. A fém- és bányászati szektorban érdekelt üzletember az uniós korlátozások mellett amerikai szankciók hatálya alatt is áll. A milliárdos több pert is indított európai bíróságokon a szankciók feloldása érdekében, jogi képviselői többek között a listázás alapjául szolgáló sajtóhivatkozásokat vitatták. Uszmanovnak emellett távközlési, internetes és médiacégekben is vannak érdekeltségei, egyebek mellett ő a Kommerszant című orosz üzleti napilap tulajdonosa.

Az uniós szankciók elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú döntése szükséges, a korlátozások megújításáról pedig félévente kell határozni. Az utolsó pillanatig tartó alkudozás visszatérő jelenségnek számít, korábban főként Orbán Viktor és Szlovákia tartotta napirenden a vitákat a Moszkvával szembeni megengedőbb politikája miatt. Júniusban a tagállamok első alkalommal állapodtak meg abban, hogy a szektorális szankciókat – például az energetikai korlátozásokat – egy évre hosszabbítják meg, ezzel is csökkentve az ilyen jellegű viták gyakoriságát.

Forrás: Reuters

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