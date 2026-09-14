Önkormányzati választások is voltak Németországban, nézzük, mit hozott az AfD

A vezető német kormánypárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) végzett az első helyen az Alsó-Szászországban tartott önkormányzati választáson, a második helyezett szociáldemokrata párt (SPD) pedig jelentős veszteséget szenvedett el. Az Alternatíva Németországnak párt (AfD) ugyanakkor jelentősen növelte támogatottságát, és története legjobb eredményét érte el a tartományban - derül ki a tartományi választási portál előzetes végeredményt közlő adataiból.

A megyei tanácsok, a megyei jogú városok tanácsai, valamint a Hannoveri Régió közgyűlésének választásán

a CDU a szavazatok 27,2 százalékát szerezte meg, az SPD 24,6, az AfD 15,9, a Zöldek 14,1, a Baloldal 6,0, a liberális FDP pedig 3,7 százalékot kapott.

A 2021-es önkormányzati választáson a CDU még 31,7, az SPD pedig 30,0 százalékot ért el. A Zöldek támogatottsága akkor 15,9, az FDP-é 6,5, az AfD-é 4,6, a Baloldalé pedig 2,8 százalék volt. A szélsőjobboldalinak nyilvánított AfD így több mint háromszorosára növelte eredményét.

A részvételi arány 64,6 százalék volt, jelentősen meghaladva az öt évvel korábbi 57 százalékot. A választáson mintegy 6,3 millió választópolgár volt jogosult szavazni.

A választók összesen 29 501 mandátumról döntöttek 2182 önkormányzati képviseletben, emellett 395 közvetlen választáson polgármestereket, nagyvárosi polgármestereket, járási elöljárókat és a Hannoveri Régió elnökét választották meg.

Az alsó-szászországi eredményt a jövő évi tartományi parlamenti választás előtti fontos hangulatfelmérésként értékelik. Az AfD szereplése a szövetségi politika szempontjából is figyelemre méltó, különösen azért, mert egy héttel korábban Szász-Anhaltban csaknem 44 százalékkal fölényesen megnyerte a tartományi választást.

A következő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartanak tartományi választást, ahol szintén az AfD, a CDU és az SPD közötti erőviszonyok alakulása áll a figyelem középpontjában. Alsó-Szászországban jövőre választanak új tartományi parlamentet.

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