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Összeomlás szélén a háború sújtotta állam: az orosz szállítmányok elakadása miatt állt meg az élet
Globál

Összeomlás szélén a háború sújtotta állam: az orosz szállítmányok elakadása miatt állt meg az élet

MTI
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Bassár el-Aszad szíriai elnök csaknem két éve történt megbuktatása óta nem látott mértékű országos tüntetések törtek ki Szíriában.

A tüntetők gumiabroncsokat égettek és fontos közlekedési útvonalakat blokkoltak. A történtek előzménye, hogy a szíriai kormány szombaton a dízelolaj literenkénti árát 40 százalékkal 175 szíriai fontra (418 forint) emelte, és a benzin- és a gázárak is emelkedtek.

A megmozdulások résztvevői egyebek között lezárták a Damaszkusz és Aleppó közötti autópályát.

Akadályozták a nyersolaj-szállítmányokat is abban, hogy eljussanak az olajfinomítókba, és követelték az energetikai- és gazdasági miniszter lemondását.

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- mondta a tüntetők egyike Aleppóban a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

A szíriai energetikai minisztérium vasárnap arról számolt be, hogy az áremelések átmeneti jellegűek, s ezeket a beszerzési árak globális növekedése és az ország erős importfüggősége teszi szükségessé.

Szíria az idén mintegy 60 ezer hordó olajat importált naponta Oroszországból. Ezek a szállítmányok az utóbbi időben nyomás alá kerültek az orosz finomítók elleni ukrán támadások, a termelési kapacitások visszaesése és az export Moszkva általi korlátozása miatt. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a legnagyobb szíriai olajfinomító Banijasz városában karbantartás miatt három hónapig nem üzemel.

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) adatai szerint a szíriai lakosság mintegy 90 százaléka él a szegénységi küszöb alatt.

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Címlapkép forrása: Hisam Hac Omer/Anadolu via Getty Images

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