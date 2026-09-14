Pengeélen táncol az európai hatalom: visszaestek a bevándorlásellenes radikálisok, baloldali fordulat jöhet

A vasárnap tartott svéd parlamenti választáson minden bizonnyal a baloldali ellenzék diadalmaskodott, minimális előnyt szerezve a jobboldali kormánypártokkal szemben – derül ki a még nem végleges eredményekből a Reuters szerint.

A szociáldemokrata exkormányfő, Magdalena Andersson (címlapképünkön) vezette baloldali blokk nem teljes feldolgozottság mellett 176 mandátumra számíthat a 349 fős Riksdagban,

(címlapképünkön) vezette baloldali blokk nem teljes feldolgozottság mellett 176 mandátumra számíthat a 349 fős Riksdagban, míg Ulf Kristersson miniszterelnök jobboldali kormánykoalíciója 173 helyet szerezhet.

A befutó tehát az utolsó közvélemény-kutatásoknak megfelelően rendkívül szorosan alakult.

A szavazatszámlálás még tart, a végleges eredmény legkorábban szerdán várható, a külföldön leadott voksok feldolgozása pedig további napokat vehet igénybe.

Sweden, 6,200 of 6,626 districts counted:Seat projection per bloc, national parliamentS+V+MP+C-S&DLEFTG/EFARE: 176 (+3)SD+M+KD+L-ECREPPRE: 173 (-3)+/- vs. Last election result https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/nBsQJBr5LE https://t.co/5XI9Get6LP — Europe Elects (@EuropeElects) September 14, 2026

94 százalékos feldolgozottságnál

a szocdemek 28,1 százalékon állnak, ami a balközép párt valaha volt legrosszabb eredményének számítana. Azonban még úgy is Anderssonék maradnának a legerősebb párt, hogy 2022-höz képest több mint két százalékponttal csökkent a támogatottságuk.

28,1 százalékon állnak, ami a balközép párt valaha volt legrosszabb eredményének számítana. Azonban még úgy is Anderssonék maradnának a legerősebb párt, hogy 2022-höz képest több mint két százalékponttal csökkent a támogatottságuk. A Kristersson vezette jobbközép Mérsékelt Párt – második helyét visszaszerezve – közel 20 százalékot szerzett, majdnem egy ponttal javítva négy évvel ezelőtti eredményén.

– második helyét visszaszerezve – közel 20 százalékot szerzett, majdnem egy ponttal javítva négy évvel ezelőtti eredményén. A bevándorlásellenes Svéd Demokraták lettek a tegnapi választás legnagyobb vesztesei, az ő szavazatarányuk 17,6 százalékra esett vissza, ami három pontos gyengülésnek felel meg.

az ő szavazatarányuk 17,6 százalékra esett vissza, ami három pontos gyengülésnek felel meg. Negyedik helyre tört előre és másfél pontot javított 2022-es eredményén a Baloldali Párt, amely a voksok mintegy 8,2 százalékát zsebelte be,

amely a voksok mintegy 8,2 százalékát zsebelte be, míg az agrárgyökerű, liberális Centrum Párt 7,1 százalékon végzett.

7,1 százalékon végzett. A Kereszténydemokraták 6,2,

6,2, a progresszív Zöld Párt 6,1,

6,1, a Liberálisok pedig 5,4 százalékot szereztek. Utóbbiak kapcsán nagy kérdés volt, hogy bejutnak-e, de úgy tűnik, elegendően szavaztak át a jobboldali blokk többi pártjáról, hogy megugorják a 4 százalékos küszöböt.

Sweden, 94% counted:Seat projection national parliamentS-S&D: 100 (-7)M-EPP: 70 (+2)SD-ECR: 62 (-11)V-LEFT: 29 (+5)C-RE: 25 (+1)KD-EPP: 22 (+3)MP-G/EFA: 22 (+4)L-RE: 19 (+3)+/- vs. Last election https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/UUvdvBWzlu https://t.co/5XI9Get6LP — Europe Elects (@EuropeElects) September 14, 2026

A látszólagos szoros vereség ellenére Kristersson nem adta fel a reményt,

és jelezte, hogy próbát tesz egy olyan parlamenti többség összeállítására, amely támogatná a piacpárti Mérsékeltek gazdaságpolitikáját. A Kristersson vezette jobboldali koalíció négy évvel ezelőtti győzelme után komolyan szigorított a bevándorlás szabályain és határozottan fellépett a bűnözés ellen. A svéd miniszterelnök a kampányban előre bocsátotta, hogy a neonáci gyökereiért tavaly bocsánatot kérő Svéd Demokratákkal nemcsak együttműködik, hanem miniszteri posztokkal bevonná őket a kormányba is. Ez végleg ledöntené a párt köré egykor felhúzott karantént.

A Svéd Demokraták vezetője, Jimmie Åkesson a stockholmi Rinkeby negyedben szavazva úgy fogalmazott, hogy az egyik legnagyobb svéd–szomáliai közösségnek otthont adó kerület "nem úgy néz ki, mint Svédország". Pártja – amennyiben kormányra kerül – betiltaná az arcot elfedő viselet nyilvános használatát, és megszüntetné az integrációs programok állami finanszírozását. Az eddigi eredmények alapján a nacionalista, euroszkeptikus párt először fog veszíteni szavazatarányából és mandátumai számából, mióta 2010-ben bekerültek a parlamentbe.

Ugyanakkor a szigorú bevándorláspolitikát érdemben nem vitató, Andersson-féle balblokk kormányalakítási kilátásai sem egyszerűek,

mivel a Baloldali Párt és a Centrumpárt számos gazdasági kérdésben egymással ellentétes álláspontot képvisel, utóbbi ráadásul kizárta az együttműködést a Baloldali Párttal (és a jobboldali Svéd Demokratákkal is).

Előzetes cikkünket a választásról itt olvashatják.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jonas Ekstromer