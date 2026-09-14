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Pengeélen táncol az európai hatalom: visszaestek a bevándorlásellenes radikálisok, baloldali fordulat jöhet
Globál

Pengeélen táncol az európai hatalom: visszaestek a bevándorlásellenes radikálisok, baloldali fordulat jöhet

Portfolio
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A vasárnap tartott svéd parlamenti választáson minden bizonnyal a baloldali ellenzék diadalmaskodott, minimális előnyt szerezve a jobboldali kormánypártokkal szemben – derül ki a még nem végleges eredményekből a Reuters szerint.
  • A szociáldemokrata exkormányfő, Magdalena Andersson (címlapképünkön) vezette baloldali blokk nem teljes feldolgozottság mellett 176 mandátumra számíthat a 349 fős Riksdagban,
  • míg Ulf Kristersson miniszterelnök jobboldali kormánykoalíciója 173 helyet szerezhet.

A befutó tehát az utolsó közvélemény-kutatásoknak megfelelően rendkívül szorosan alakult.

A szavazatszámlálás még tart, a végleges eredmény legkorábban szerdán várható, a külföldön leadott voksok feldolgozása pedig további napokat vehet igénybe.

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  • a szocdemek 28,1 százalékon állnak, ami a balközép párt valaha volt legrosszabb eredményének számítana. Azonban még úgy is Anderssonék maradnának a legerősebb párt, hogy 2022-höz képest több mint két százalékponttal csökkent a támogatottságuk.
  • A Kristersson vezette jobbközép Mérsékelt Párt – második helyét visszaszerezve – közel 20 százalékot szerzett, majdnem egy ponttal javítva négy évvel ezelőtti eredményén.

  • A bevándorlásellenes Svéd Demokraták lettek a tegnapi választás legnagyobb vesztesei,

    az ő szavazatarányuk 17,6 százalékra esett vissza, ami három pontos gyengülésnek felel meg.
  • Negyedik helyre tört előre és másfél pontot javított 2022-es eredményén a Baloldali Párt, amely a voksok mintegy 8,2 százalékát zsebelte be,
  • míg az agrárgyökerű, liberális Centrum Párt 7,1 százalékon végzett.
  • A Kereszténydemokraták 6,2,
  • a progresszív Zöld Párt 6,1,
  • a Liberálisok pedig 5,4 százalékot szereztek. Utóbbiak kapcsán nagy kérdés volt, hogy bejutnak-e, de úgy tűnik, elegendően szavaztak át a jobboldali blokk többi pártjáról, hogy megugorják a 4 százalékos küszöböt.

A látszólagos szoros vereség ellenére Kristersson nem adta fel a reményt,

és jelezte, hogy próbát tesz egy olyan parlamenti többség összeállítására, amely támogatná a piacpárti Mérsékeltek gazdaságpolitikáját. A Kristersson vezette jobboldali koalíció négy évvel ezelőtti győzelme után komolyan szigorított a bevándorlás szabályain és határozottan fellépett a bűnözés ellen. A svéd miniszterelnök a kampányban előre bocsátotta, hogy a neonáci gyökereiért tavaly bocsánatot kérő Svéd Demokratákkal nemcsak együttműködik, hanem miniszteri posztokkal bevonná őket a kormányba is. Ez végleg ledöntené a párt köré egykor felhúzott karantént.

A Svéd Demokraták vezetője, Jimmie Åkesson a stockholmi Rinkeby negyedben szavazva úgy fogalmazott, hogy az egyik legnagyobb svéd–szomáliai közösségnek otthont adó kerület "nem úgy néz ki, mint Svédország". Pártja – amennyiben kormányra kerül – betiltaná az arcot elfedő viselet nyilvános használatát, és megszüntetné az integrációs programok állami finanszírozását. Az eddigi eredmények alapján a nacionalista, euroszkeptikus párt először fog veszíteni szavazatarányából és mandátumai számából, mióta 2010-ben bekerültek a parlamentbe.

Ugyanakkor a szigorú bevándorláspolitikát érdemben nem vitató, Andersson-féle balblokk kormányalakítási kilátásai sem egyszerűek,

mivel a Baloldali Párt és a Centrumpárt számos gazdasági kérdésben egymással ellentétes álláspontot képvisel, utóbbi ráadásul kizárta az együttműködést a Baloldali Párttal (és a jobboldali Svéd Demokratákkal is).

Előzetes cikkünket a választásról itt olvashatják.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jonas Ekstromer

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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