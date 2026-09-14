Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett

Elnöki rendelettel azonnali hatállyal menesztette Ruszlan Kravcsenkó legfőbb ügyészt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – számol be több ukrán lap.

Ukrajnában nagyjából egy hete újabb korrupciós botrány robbant ki: a rendőrség és a korrupció-ellenes hivatalok szerint az ügyészség egyes tagjai pénzért cserébe telefonos csalókat védtek a hatóság eljárásától.

Az ügybe belekeveredett Ruszlan Kravcsenkó legfőbb ügyész is, akinél a két korrupció-ellenes hivatal, a NABU és a SAPO házkutatást is tarott.

Kravcsenkó szeptember 7-én benyújtotta lemondását, ugyanakkor ő maga többször is hangsúlyozta, hogy semmi köze nincs az ügyészségen kirobbant korrupciós botrányhoz és nem is emeltek ellene vádat.

Kravcsenkó ma váratlanul bejelentette egy videóban, hogy szerinte a NABU vezetője, Szimjon Krivonos és a SAPO egyik meg nem nevezett helyettese súlyos korrupciós bűncselekményeket követtek el, sőt, szerinte az egész eljárás az ügyészség ellen azért indult, hogy a folyamatban lévő korrupciós eljárásokat eltussolja a két pusztán papíron korrupció ellen dolgozó szervezet.

Az is kiderült, hogy a férfi ma hajnali 2:30 körül elhagyta Ukrajnát és Litvániába távozott, saját elmondása szerint azért, hogy tájékoztassa Ukrajna hivatalos partnereit a NABU / SAPO korrupciójáról.

Zelenszkij a NABU és a SAPO mellé állt: elnöki rendelettel menesztette ma délután Kravcsenkót és felszólította a parlementet, hogy támogassák a döntését.

Ha ezt politikai nyomásgyakorlásnak akarja hívni, hívja annak. Arra kérem a honatyákat, hogy azonnal támogassák a menesztését”

– mondta Zelenszkij.

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